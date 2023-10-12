https://ria.ru/20231012/buryatiya-1902168822.html

В Бурятии объявили штормовое предупреждение

В Бурятии объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 12.10.2023

В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили о штормовом предупреждении в Бурятии 13-14 октября в связи с усилением ветра до 24 метров в секунду, сильными осадками в виде дождя и мокрого РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T07:53

2023-10-12T07:53

2023-10-12T07:53

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 12 окт – РИА Новости. Спасатели объявили о штормовом предупреждении в Бурятии 13-14 октября в связи с усилением ветра до 24 метров в секунду, сильными осадками в виде дождя и мокрого снега. "Внимание, штормовое предупреждение! По сообщению Бурятского гидрометцентра, 13-14 октября ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, установление временного снежного покрова, на перевалах гололедица, налипание мокрого снега на проводах", - говорится в сообщении. В МЧС Бурятии рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности, при усилении ветра ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей. Туристам спасатели не рекомендуют выходить на туристические и горные маршруты. Сейчас, как сообщает корреспондент РИА Новости, в столице Бурятии стоит солнечная безветренная погода.

https://ria.ru/20231008/preduprezhdenie-1901342104.html

республика бурятия

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республика бурятия