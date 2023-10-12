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В Бурятии объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 12.10.2023
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07:53 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/buryatiya-1902168822.html
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 12.10.2023
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили о штормовом предупреждении в Бурятии 13-14 октября в связи с усилением ветра до 24 метров в секунду, сильными осадками в виде дождя и мокрого РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:53
2023-10-12T07:53
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 12 окт – РИА Новости. Спасатели объявили о штормовом предупреждении в Бурятии 13-14 октября в связи с усилением ветра до 24 метров в секунду, сильными осадками в виде дождя и мокрого снега. "Внимание, штормовое предупреждение! По сообщению Бурятского гидрометцентра, 13-14 октября ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, установление временного снежного покрова, на перевалах гололедица, налипание мокрого снега на проводах", - говорится в сообщении. В МЧС Бурятии рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности, при усилении ветра ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей. Туристам спасатели не рекомендуют выходить на туристические и горные маршруты. Сейчас, как сообщает корреспондент РИА Новости, в столице Бурятии стоит солнечная безветренная погода.
https://ria.ru/20231008/preduprezhdenie-1901342104.html
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республика бурятия
Республика Бурятия
В Бурятии объявили штормовое предупреждение

В Бурятии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и мокрого снега

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 12 окт – РИА Новости. Спасатели объявили о штормовом предупреждении в Бурятии 13-14 октября в связи с усилением ветра до 24 метров в секунду, сильными осадками в виде дождя и мокрого снега.
"Внимание, штормовое предупреждение! По сообщению Бурятского гидрометцентра, 13-14 октября ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, установление временного снежного покрова, на перевалах гололедица, налипание мокрого снега на проводах", - говорится в сообщении.
В МЧС Бурятии рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности, при усилении ветра ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей. Туристам спасатели не рекомендуют выходить на туристические и горные маршруты.
Сейчас, как сообщает корреспондент РИА Новости, в столице Бурятии стоит солнечная безветренная погода.
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