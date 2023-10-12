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Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке
Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке - РИА Новости, 12.10.2023
Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке
Президент России Владимир Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке: "Салам, аскер". РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:56
2023-10-12T11:56
2023-10-12T11:56
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке: "Салам, аскер". Президент РФ в эти дни находится с визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет саммит СНГ. Российско-киргизские переговоры проходят в четверг в государственной резиденции "Ала-Арча". Лидер Киргизии Садыр Жапаров перед переговорами встретил российского коллегу перед зданием Конгресс-холла в резиденции. На церемонии официальной встречи присутствовал почетный караул. Путин поприветствовал его фразой "Салам, аскер", которую с киргизского языка можно перевести как "Приветствую армию". Военные хором ответили ему: "Саламат, ура", то есть "Приветствуем, ура".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бишкек, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, снг
В мире, Бишкек, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, СНГ
Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке
Путин поприветствовал киргизских военных в Бишкеке фразой "Салам, аскер"