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Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке - РИА Новости, 12.10.2023
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11:56 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/bishkek-1902213998.html
Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке
Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке - РИА Новости, 12.10.2023
Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке
Президент России Владимир Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке: "Салам, аскер". РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:56
2023-10-12T11:56
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке: "Салам, аскер". Президент РФ в эти дни находится с визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет саммит СНГ. Российско-киргизские переговоры проходят в четверг в государственной резиденции "Ала-Арча". Лидер Киргизии Садыр Жапаров перед переговорами встретил российского коллегу перед зданием Конгресс-холла в резиденции. На церемонии официальной встречи присутствовал почетный караул. Путин поприветствовал его фразой "Салам, аскер", которую с киргизского языка можно перевести как "Приветствую армию". Военные хором ответили ему: "Саламат, ура", то есть "Приветствуем, ура".
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в мире, бишкек, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, снг
В мире, Бишкек, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, СНГ
Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке

Путин поприветствовал киргизских военных в Бишкеке фразой "Салам, аскер"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке: "Салам, аскер".
Президент РФ в эти дни находится с визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет саммит СНГ. Российско-киргизские переговоры проходят в четверг в государственной резиденции "Ала-Арча".
Лидер Киргизии Садыр Жапаров перед переговорами встретил российского коллегу перед зданием Конгресс-холла в резиденции. На церемонии официальной встречи присутствовал почетный караул.
Путин поприветствовал его фразой "Салам, аскер", которую с киргизского языка можно перевести как "Приветствую армию". Военные хором ответили ему: "Саламат, ура", то есть "Приветствуем, ура".
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