https://ria.ru/20231012/biobezopasnost-1902233630.html

Россия и Киргизия подписали меморандум об обеспечении биобезопасности

Россия и Киргизия подписали меморандум об обеспечении биобезопасности - РИА Новости, 12.10.2023

Россия и Киргизия подписали меморандум об обеспечении биобезопасности

Россия и Киргизия по итогам переговоров лидеров стран в Бишкеке подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности и ряд других... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:16

2023-10-12T13:16

2023-10-12T13:40

киргизия

россия

бишкек

владимир путин

садыр жапаров

сергей лавров

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Россия и Киргизия по итогам переговоров лидеров стран в Бишкеке подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности и ряд других двусторонних соглашений.Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров приняли участие в церемонии подписания совместных документов в рамках официального визита российского лидера в республику.Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии по вопросам обеспечения биологической безопасности подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.Также было подписано соглашение между кабинетом министров Киргизии и правительством РФ об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета, соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции двух государств и программа их сотрудничества на 2024-2025 годы.Был заключен меморандум о взаимопонимании в области развития лесного хозяйства и охраны окружающей среды и природных ресурсов. Был также подписан протокол о намерениях между министерством образования и науки Киргизии и МГУ им. Ломоносова.

https://ria.ru/20231012/peregovory-1902236164.html

киргизия

россия

бишкек

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киргизия, россия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, сергей лавров