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Россия и Киргизия подписали меморандум об обеспечении биобезопасности - РИА Новости, 12.10.2023
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13:16 12.10.2023 (обновлено: 13:40 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/biobezopasnost-1902233630.html
Россия и Киргизия подписали меморандум об обеспечении биобезопасности
Россия и Киргизия подписали меморандум об обеспечении биобезопасности - РИА Новости, 12.10.2023
Россия и Киргизия подписали меморандум об обеспечении биобезопасности
Россия и Киргизия по итогам переговоров лидеров стран в Бишкеке подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности и ряд других... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:16
2023-10-12T13:40
киргизия
россия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
сергей лавров
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Россия и Киргизия по итогам переговоров лидеров стран в Бишкеке подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности и ряд других двусторонних соглашений.Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров приняли участие в церемонии подписания совместных документов в рамках официального визита российского лидера в республику.Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии по вопросам обеспечения биологической безопасности подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.Также было подписано соглашение между кабинетом министров Киргизии и правительством РФ об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета, соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции двух государств и программа их сотрудничества на 2024-2025 годы.Был заключен меморандум о взаимопонимании в области развития лесного хозяйства и охраны окружающей среды и природных ресурсов. Был также подписан протокол о намерениях между министерством образования и науки Киргизии и МГУ им. Ломоносова.
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киргизия, россия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, сергей лавров
Киргизия, Россия, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Сергей Лавров
Россия и Киргизия подписали меморандум об обеспечении биобезопасности

РФ и Киргизия подписали меморандум по вопросам обеспечения биобезопасности

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Россия и Киргизия по итогам переговоров лидеров стран в Бишкеке подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности и ряд других двусторонних соглашений.
Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров приняли участие в церемонии подписания совместных документов в рамках официального визита российского лидера в республику.
Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии по вопросам обеспечения биологической безопасности подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.
Также было подписано соглашение между кабинетом министров Киргизии и правительством РФ об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета, соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции двух государств и программа их сотрудничества на 2024-2025 годы.
Был заключен меморандум о взаимопонимании в области развития лесного хозяйства и охраны окружающей среды и природных ресурсов. Был также подписан протокол о намерениях между министерством образования и науки Киргизии и МГУ им. Ломоносова.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров (справа) на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Путин провел переговоры с президентом Киргизии
13:23
 
КиргизияРоссияБишкекВладимир ПутинСадыр ЖапаровСергей Лавров
 
 
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