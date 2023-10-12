https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902148312.html
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 12.10.2023
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 23.50 по московскому времени 11 октября, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T00:39
2023-10-12T00:39
2023-10-12T00:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 23.50 по московскому времени 11 октября, сообщили в четверг в Минобороны России."Одиннадцатого октября около 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1902053895.html
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью украинский БПЛА