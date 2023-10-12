СМИ: Байдену вряд ли предъявят обвинения по делу о секретных документах
CNN: Байдена вряд ли обвинят по делу о ненадлежащем хранении секретных бумаг
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом близится к завершению, однако едва ли оно приведет к предъявлению обвинений главе государства, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
По информации собеседников телеканала, следствие дало понять, что рассчитывает завершить расследование до конца текущего года. Как отмечается в материале телеканала, на данный момент неясно, приведет ли оно к предъявлению официальных обвинений американскому лидеру, однако знакомые с ситуацией лица утверждают, что такой исход "маловероятен".
"Масштаб и глубина работы (спецпрокурора) Роберта Хёра, тем не менее, позволяют предположить, что он намеревается составить подробный отчет, содержащий сведения о том, как именно он проводил расследование", - добавил один из источников телеканала.
В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое использовал Байден в период с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.