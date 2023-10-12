https://ria.ru/20231012/bayden-1902152254.html

СМИ: Байдену вряд ли предъявят обвинения по делу о секретных документах

СМИ: Байдену вряд ли предъявят обвинения по делу о секретных документах - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: Байдену вряд ли предъявят обвинения по делу о секретных документах

Расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом близится к завершению, однако едва ли оно приведет к предъявлению... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T01:55

2023-10-12T01:55

2023-10-12T01:55

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом близится к завершению, однако едва ли оно приведет к предъявлению обвинений главе государства, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. По информации собеседников телеканала, следствие дало понять, что рассчитывает завершить расследование до конца текущего года. Как отмечается в материале телеканала, на данный момент неясно, приведет ли оно к предъявлению официальных обвинений американскому лидеру, однако знакомые с ситуацией лица утверждают, что такой исход "маловероятен". "Масштаб и глубина работы (спецпрокурора) Роберта Хёра, тем не менее, позволяют предположить, что он намеревается составить подробный отчет, содержащий сведения о том, как именно он проводил расследование", - добавил один из источников телеканала. В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое использовал Байден в период с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20230804/trump-1888291331.html

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сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, в мире