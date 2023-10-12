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В Аргентине связали отношения с Россией с ситуацией на Украине - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/argentina-1902322791.html
В Аргентине связали отношения с Россией с ситуацией на Украине
В Аргентине связали отношения с Россией с ситуацией на Украине - РИА Новости, 12.10.2023
В Аргентине связали отношения с Россией с ситуацией на Украине
Аргентина в случае победы кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы готова искать более тесных связей с РФ, как и с другими странами мира, но все РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:17
2023-10-12T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
аргентина
украина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт - РИА Новости. Аргентина в случае победы кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы готова искать более тесных связей с РФ, как и с другими странами мира, но все будет зависеть от развития конфликта на Украине, сообщил РИА Новости советник кандидата и, возможно, будущий глава МИД Густаво Мартинес Пандиани. "(Аргентина) будет искать все больших связей со всем миром", - сказал он, отвечая на вопрос, намерена ли страна искать более тесных связей с Россией. "Военный конфликт создаёт проблемы, потому что мы осуждаем его. Нужно подождать, посмотреть, как будут развиваться действия, нужно подождать, как будет развиваться конфликт", - добавил Пандиани. По его словам, кандидат Масса считает, что России нужно вывести войска, однако подчеркнул, что Аргентина выступает за мирное разрешение конфликта на Украине и не намерена вводить санкций против России.
https://ria.ru/20231012/sanktsii-1902296706.html
https://ria.ru/20231003/konferentsiya-1900079928.html
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в мире, россия, аргентина, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Аргентина, Украина
В Аргентине связали отношения с Россией с ситуацией на Украине

Кандидат в президенты Аргентины Масса связал контакты с РФ и ситуацию на Украине

© AP Photo / Natacha PisarenkoБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт - РИА Новости. Аргентина в случае победы кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы готова искать более тесных связей с РФ, как и с другими странами мира, но все будет зависеть от развития конфликта на Украине, сообщил РИА Новости советник кандидата и, возможно, будущий глава МИД Густаво Мартинес Пандиани.
"(Аргентина) будет искать все больших связей со всем миром", - сказал он, отвечая на вопрос, намерена ли страна искать более тесных связей с Россией.
Аргентина - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Аргентина в случае победы Массы не введет санкции против России
16:15
"Военный конфликт создаёт проблемы, потому что мы осуждаем его. Нужно подождать, посмотреть, как будут развиваться действия, нужно подождать, как будет развиваться конфликт", - добавил Пандиани.
По его словам, кандидат Масса считает, что России нужно вывести войска, однако подчеркнул, что Аргентина выступает за мирное разрешение конфликта на Украине и не намерена вводить санкций против России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАргентинаУкраина
 
 
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