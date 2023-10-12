https://ria.ru/20231012/aktivy-1902164639.html

СМИ: в США все больше настаивают на отправке Киеву российских активов

СМИ: в США все больше настаивают на отправке Киеву российских активов - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: в США все больше настаивают на отправке Киеву российских активов

Американские чиновники все больше настаивают на отправке замороженных в США и Европе активов России Украине, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T06:56

2023-10-12T06:56

2023-10-12T06:56

мария захарова

евросоюз

еврокомиссия

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий песков

украина

сша

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Американские чиновники все больше настаивают на отправке замороженных в США и Европе активов России Украине, пишет газета Washington Post. "Высокопоставленные американские чиновники усилили свои попытки подтолкнуть западные правительства к использованию сотен миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка России для помощи Украине", - пишет газета со ссылкой на три источника. Издание отмечает, что эта идея получает новый импульс на фоне все более серьезных препятствий, с которыми сталкиваются правительства США и европейских стран в вопросе направления денег своих налогоплательщиков на спонсирование Украины. Тем не менее, отмечает газета, сохраняются серьезные юридические и финансовые препятствия, мешающие конфисковать активы РФ. Так, некоторые финансовые эксперты боятся, что если будут конфискованы российские активы, то правительства других стран могут решить забрать свои средства из еврозоны. С другой стороны, организовать "неприкрытую экспроприацию" активов РФ в США мешают положения американской конституции, приводит газета мнение нескольких американских юристов. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".

https://ria.ru/20230907/aktivy-1894682173.html

https://ria.ru/20230913/aktivy-1896031006.html

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мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, украина, сша, россия