https://ria.ru/20231012/akifi-1902295466.html

Фальков выразил соболезнования из-за гибели родных журналиста Акифи от БПЛА

Фальков выразил соболезнования из-за гибели родных журналиста Акифи от БПЛА - РИА Новости, 12.10.2023

Фальков выразил соболезнования из-за гибели родных журналиста Акифи от БПЛА

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков выразил соболезнования жене журналиста Sputnik Хайбара Акифи, сотруднице Белгородского государственного... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:12

2023-10-12T16:12

2023-10-12T16:18

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков выразил соболезнования жене журналиста Sputnik Хайбара Акифи, сотруднице Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олесе Акифи в связи со смертью ее родителей и дочери от удара украинского беспилотника по Белгородской области, слова министра опубликованы в Telegram-канале Минобрнауки России.Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека. Позже он уточнил, что из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь."Невозможно даже представить себе ту боль, которую им пришлось пережить за эти часы. В таких ситуациях непросто подобрать слова. Я глубоко и искренне сочувствую их утрате. Поддержку жертвам трагедии выражает все научно-образовательное сообщество. Этот теракт — пример тотального зла, которое несет в себе неонацистский киевский режим. А сотрудники наших вузов, работающие сегодня в буквальном смысле слова под огнем — не просто профессионалы, а герои. И наш долг — сделать все возможное, чтобы поддержать семью Олеси Игоревны, понесшую сегодня страшную, невосполнимую утрату", - сказал Фальков, его слова приводятся в сообщении.Он добавил, что глубоко потрясен трагедией, которая произошла ночью в Белгороде, украинский беспилотник убил четырехлетнюю дочь и пожилых родителей Олеси Акифи - сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, заместителя заведующего кафедрой подготовительного факультета для иностранных граждан, сама Акифи и ее муж по-прежнему находятся в очень тяжелом состоянии.

https://radiosputnik.ria.ru/20231012/akifi-1902295242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородская область, валерий фальков, вооруженные силы украины