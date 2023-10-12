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Продукцию на 1,6 миллиона тонн экспортировали через подмосковный агрохаб - РИА Новости, 12.10.2023
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Новости Подмосковья
 
17:19 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/agrokhab-1902323615.html
Продукцию на 1,6 миллиона тонн экспортировали через подмосковный агрохаб
Продукцию на 1,6 миллиона тонн экспортировали через подмосковный агрохаб - РИА Новости, 12.10.2023
Продукцию на 1,6 миллиона тонн экспортировали через подмосковный агрохаб
Через подмосковный агрохаб "Селятино" с начала года на экспорт поставили 1,6 миллиона тонн продукции, сейчас хаб претендует на звание крупнейшего... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:19
2023-10-12T17:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Через подмосковный агрохаб "Селятино" с начала года на экспорт поставили 1,6 миллиона тонн продукции, сейчас хаб претендует на звание крупнейшего Российско-Китайского сухого порта в стране, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Основной объем поставок нашей продукции отправляют в Китай. Агрохаб претендует на звание крупнейшего в стране Российско-Китайского сухого порта. С начала года через него на экспорт поставили 1,6 миллионов тонн продукции. Из них более 1,1 миллиона тонн - по железной дороге, еще 420 тысяч тонн- автомобильным транспортом", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. По данным ведомства, из Подмосковья экспортируют мясо крупного рогатого скота, кур, индейку, рыбу. Для хранения продукции на территории хаба построены современные рефрижераторные мультитемпературные склады, отправку осуществляют в специализированных рефрижераторных поездах.
https://ria.ru/20230615/investsoglasheniya-1878274891.html
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московская область (подмосковье), георгий филимонов, китай
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, Китай

Продукцию на 1,6 миллиона тонн экспортировали через подмосковный агрохаб

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка контейнеров в контейнерном терминале
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Через подмосковный агрохаб "Селятино" с начала года на экспорт поставили 1,6 миллиона тонн продукции, сейчас хаб претендует на звание крупнейшего Российско-Китайского сухого порта в стране, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Основной объем поставок нашей продукции отправляют в Китай. Агрохаб претендует на звание крупнейшего в стране Российско-Китайского сухого порта. С начала года через него на экспорт поставили 1,6 миллионов тонн продукции. Из них более 1,1 миллиона тонн - по железной дороге, еще 420 тысяч тонн- автомобильным транспортом", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
По данным ведомства, из Подмосковья экспортируют мясо крупного рогатого скота, кур, индейку, рыбу. Для хранения продукции на территории хаба построены современные рефрижераторные мультитемпературные склады, отправку осуществляют в специализированных рефрижераторных поездах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий ФилимоновКитай
 
 
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