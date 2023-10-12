https://ria.ru/20231012/agrokhab-1902323615.html

Продукцию на 1,6 миллиона тонн экспортировали через подмосковный агрохаб

Продукцию на 1,6 миллиона тонн экспортировали через подмосковный агрохаб - РИА Новости, 12.10.2023

Продукцию на 1,6 миллиона тонн экспортировали через подмосковный агрохаб

Через подмосковный агрохаб "Селятино" с начала года на экспорт поставили 1,6 миллиона тонн продукции, сейчас хаб претендует на звание крупнейшего... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:19

2023-10-12T17:19

2023-10-12T17:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758236515_0:286:3036:1994_1920x0_80_0_0_f1fc51ecd042e4eeaaec864c5b83adc3.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Через подмосковный агрохаб "Селятино" с начала года на экспорт поставили 1,6 миллиона тонн продукции, сейчас хаб претендует на звание крупнейшего Российско-Китайского сухого порта в стране, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Основной объем поставок нашей продукции отправляют в Китай. Агрохаб претендует на звание крупнейшего в стране Российско-Китайского сухого порта. С начала года через него на экспорт поставили 1,6 миллионов тонн продукции. Из них более 1,1 миллиона тонн - по железной дороге, еще 420 тысяч тонн- автомобильным транспортом", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. По данным ведомства, из Подмосковья экспортируют мясо крупного рогатого скота, кур, индейку, рыбу. Для хранения продукции на территории хаба построены современные рефрижераторные мультитемпературные склады, отправку осуществляют в специализированных рефрижераторных поездах.

https://ria.ru/20230615/investsoglasheniya-1878274891.html

московская область (подмосковье)

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов, китай