https://ria.ru/20231010/zalozhniki-1901698041.html

Посольство не имеет данных о россиянах, находящихся в заложниках у ХАМАС

Посольство не имеет данных о россиянах, находящихся в заложниках у ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023

Посольство не имеет данных о россиянах, находящихся в заложниках у ХАМАС

Российское посольство в Израиле не располагает информацией о пребывании граждан России в заложниках у движения ХАМАС, заявил посол РФ в Израиле Анатолий... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:37

2023-10-10T11:37

2023-10-10T11:37

хамас

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анатолий викторов

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российское посольство в Израиле не располагает информацией о пребывании граждан России в заложниках у движения ХАМАС, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, комментируя заявление ХАМАС. Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera, что движение ХАМАС поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных, у которых второе гражданство российское. Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сказала РИА Новости, что подтвержденной информации о захваченных россиянах пока нет. Представитель ХАМАС Хусам Бадран позже сообщил РИА Новости, что точной информации о гражданстве и количестве пленных нет. "Кроме этого заявления (о россиянах в заложниках), никакой дополнительной информацией мы не располагаем. Детали они не раскрывают. Даже упоминалось в медиапространстве о неких контактах между представителями ХАМАС и некими российскими представителями, но посольству в Тель-Авиве об этом ничего не известно", - сказал посол в эфире Первого канала. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901683285.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, россия