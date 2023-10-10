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Партия обновления Японии намерена исключить посетившего Россию депутата - РИА Новости, 10.10.2023
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09:00 10.10.2023 (обновлено: 09:11 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/yaponiya-1901658896.html
Партия обновления Японии намерена исключить посетившего Россию депутата
Партия обновления Японии намерена исключить посетившего Россию депутата - РИА Новости, 10.10.2023
Партия обновления Японии намерена исключить посетившего Россию депутата
Руководство Партии обновления Японии намерено исключить из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без надлежащего уведомления,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:00
2023-10-10T09:11
в мире
россия
япония
украина
мунэо судзуки
андрей руденко
синдзо абэ
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ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Руководство Партии обновления Японии намерено исключить из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без надлежащего уведомления, рассказал РИА Новости источник в политической организации."Да, эти сообщения правда. Думаю, что утверждение будет уже до конца дня", — отметил собеседник РИА Новости. Ранее во вторник японские СМИ сообщили, что дисциплинарная комиссия рекомендовала исключить Судзуки из партии и что решение будет финализировано и доведено до сведения Судзуки после заседания правления партии. Депутат от Партии обновления Японии Мунэо Судзуки с 1 октября посещал Россию, где провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября. Выяснилось, что он успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября, офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2 октября. Но проблемой стало не столько это опоздание, сколько слова депутата, воспринятые как пожелание России победы в конфликте с Украиной. Он же настаивает на том, что выступает за перемирие, а относительно победы России опирается на факты, так как считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
https://ria.ru/20231007/yaponiya-1901101241.html
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в мире, россия, япония, украина, мунэо судзуки, андрей руденко, синдзо абэ
В мире, Россия, Япония, Украина, Мунэо Судзуки, Андрей Руденко, Синдзо Абэ
Партия обновления Японии намерена исключить посетившего Россию депутата

Партия обновления Японии намерена исключить посетившего Россию депутата Судзуки

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Руководство Партии обновления Японии намерено исключить из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без надлежащего уведомления, рассказал РИА Новости источник в политической организации.
"Да, эти сообщения правда. Думаю, что утверждение будет уже до конца дня", — отметил собеседник РИА Новости.
Есиро Мори - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Экс-премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата
7 октября, 06:45
Ранее во вторник японские СМИ сообщили, что дисциплинарная комиссия рекомендовала исключить Судзуки из партии и что решение будет финализировано и доведено до сведения Судзуки после заседания правления партии.
Депутат от Партии обновления Японии Мунэо Судзуки с 1 октября посещал Россию, где провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября. Выяснилось, что он успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября, офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2 октября.
Но проблемой стало не столько это опоздание, сколько слова депутата, воспринятые как пожелание России победы в конфликте с Украиной. Он же настаивает на том, что выступает за перемирие, а относительно победы России опирается на факты, так как считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Японский депутат может подать в суд, если его накажут за поездку в Россию
Вчера, 11:20
 
В миреРоссияЯпонияУкраинаМунэо СудзукиАндрей РуденкоСиндзо Абэ
 
 
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