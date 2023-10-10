Партия обновления Японии намерена исключить посетившего Россию депутата
Партия обновления Японии намерена исключить посетившего Россию депутата Судзуки
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Руководство Партии обновления Японии намерено исключить из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без надлежащего уведомления, рассказал РИА Новости источник в политической организации.
"Да, эти сообщения правда. Думаю, что утверждение будет уже до конца дня", — отметил собеседник РИА Новости.
Ранее во вторник японские СМИ сообщили, что дисциплинарная комиссия рекомендовала исключить Судзуки из партии и что решение будет финализировано и доведено до сведения Судзуки после заседания правления партии.
Депутат от Партии обновления Японии Мунэо Судзуки с 1 октября посещал Россию, где провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября. Выяснилось, что он успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября, офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2 октября.
Но проблемой стало не столько это опоздание, сколько слова депутата, воспринятые как пожелание России победы в конфликте с Украиной. Он же настаивает на том, что выступает за перемирие, а относительно победы России опирается на факты, так как считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.