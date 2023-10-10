https://ria.ru/20231010/yaponiya-1901658896.html

Партия обновления Японии намерена исключить посетившего Россию депутата

Партия обновления Японии намерена исключить посетившего Россию депутата - РИА Новости, 10.10.2023

Партия обновления Японии намерена исключить посетившего Россию депутата

Руководство Партии обновления Японии намерено исключить из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без надлежащего уведомления,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:00

2023-10-10T09:00

2023-10-10T09:11

в мире

россия

япония

украина

мунэо судзуки

андрей руденко

синдзо абэ

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ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Руководство Партии обновления Японии намерено исключить из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, совершившего поездку в Россию без надлежащего уведомления, рассказал РИА Новости источник в политической организации."Да, эти сообщения правда. Думаю, что утверждение будет уже до конца дня", — отметил собеседник РИА Новости. Ранее во вторник японские СМИ сообщили, что дисциплинарная комиссия рекомендовала исключить Судзуки из партии и что решение будет финализировано и доведено до сведения Судзуки после заседания правления партии. Депутат от Партии обновления Японии Мунэо Судзуки с 1 октября посещал Россию, где провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября. Выяснилось, что он успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября, офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2 октября. Но проблемой стало не столько это опоздание, сколько слова депутата, воспринятые как пожелание России победы в конфликте с Украиной. Он же настаивает на том, что выступает за перемирие, а относительно победы России опирается на факты, так как считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.

https://ria.ru/20231007/yaponiya-1901101241.html

https://ria.ru/20231009/yaponiya-1901447347.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, япония, украина, мунэо судзуки, андрей руденко, синдзо абэ