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Эксперты рассказали, когда подаваться на шенген, чтобы успеть к Новому году

Эксперты рассказали, когда подаваться на шенген, чтобы успеть к Новому году - РИА Новости, 10.10.2023

Эксперты рассказали, когда подаваться на шенген, чтобы успеть к Новому году

Визовые эксперты рассказали РИА Новости, почему документы на шенгенские визы перед Новым годом стоит подать до середины ноября и в какие консульства лучше... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:04

2023-10-10T18:04

2023-10-10T18:04

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Визовые эксперты рассказали РИА Новости, почему документы на шенгенские визы перед Новым годом стоит подать до середины ноября и в какие консульства лучше обращаться.Не тянуть"Со следующего понедельника я буду писать клиентам, чтобы они начинали оформление документов на Рождество и Новый год, – говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. – Тянуть не стоит".Пока, говорит Юлия, обходится это сравнительно недорого, еще нет ажиотажа. ""Еще есть выбор по странам, и на Францию можно поймать слоты, и на Италию, и на Испанию, – говорит эксперт. – Потом начнется дефицит с окнами. Слотов выйдет такое же количество, а соискателей будет больше. Также возникнут проблемы с бронью отелей, оптимальные варианты разберут, останутся только дорогие".Кроме того, по ее словам, ближе к праздникам есть все шансы, что вырастут сроки рассмотрения документов. Число сотрудников в консульствах не увеличивается, а документов станет больше. Эксперт напомнила, что консульства могут отдыхать и в свои национальные праздники, и в российские. "Самые крайний срок, когда я бы рекомендовала подавать заявление тем, кто планирует отдых на новогодние каникулы, – это 15 ноября. Не позднее, – говорит эксперт. – Месяц могут держать документы – это обычная история, или попросить донести какие-либо справки".Где больше шансов"Греция рассматривает заявки две-три недели, на ноябрьские праздники тоже можно успеть, – уточняет сроки исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. – Но там сейчас уже несезон и подавать документы к ним становится все менее логично".По его словам, Италия рассматривает до шести недель, может рассмотреть за три, но чаще за пять-шесть. Так что на нее можно рассчитывать только с выходом визы к декабрю."Испания почти не дает места, и записаться практически невозможно, мы не тратим на это время, – продолжает эксперт. – Франция – ожидание записи до трех месяцев, либо мы сдаем через свои каналы. Через них ближайшая подача уже ноябрь, плюс рассмотрение больше месяца, потому получите штамп только под Новый год".Даниил Сергеев уточняет, что любое консульство выдает визы на свое усмотрение без статистики. Все индивидуально. "Мультивизы выдают все, – говорит он. – Конечно, Франция – больше всех. Но за это приходится расплачиваться очень долгим сроком подачи, причем без возможности прогнозировать дату получения визы".Кто быстрее всехТуроператоры, входящие в АТОР, уточняют, что быстрее всех выдают шенген в Москве консульства Венгрии и Греции. На это уходит около трех недель, но в большинстве случаев россиянам эти страны ставят однократные визы под сроки поездки. "В конце сентября по Испании открывалась запись на две недели октября, за один день всю быстро разобрали, включая VIP-зал. Пока больше слотов не появлялось. В московском визовом центре Испании возможна только личная подача по предварительной записи", – рассказали эксперты.Туроператоры также рекомендуют своим клиентам, которые собираются на Рождество и Новый год в Европу, подавать документы на визы уже в октябре.

https://ria.ru/20230818/shengen-1890780203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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