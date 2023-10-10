В Абхазии ветерана ВОВ поздравили со 101-летием
В Абхазии ветерана ВОВ Екатерину Синявскую поздравили со 101-летием
Абхазия. Архивное фото
СУХУМ, 10 окт - РИА Новости. Представители Дома Москвы в Сухуме и посольство России в Абхазии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Синявскую, которой во вторник исполнился 101 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Дома Москвы.
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"День рождения Екатерины Васильевны прошел в теплой и дружественной атмосфере. Ее также поздравила администрация Гулрыпшского района, где она проживает, военные, российские соотечественники и просто обычные неравнодушные люди", - сказала представитель Дома Москвы Мария Соя.
Ветерану передали подарки и пожелали крепкого здоровья, мира, радости, добра и всегда оставаться позитивной и активной.
Екатерина Синявская родилась 10 октября 1922 года в селе Хомутовка Ирбейского района Красноярского края. Позднее из-за болезни матери семья переехала в Абхазию. В 1942 году Синявская вступила в ряды Красной Армии. В начале службы была дальномерщиком, затем прибористом и связистом. За активность она была назначена комсоргом - сначала батареи, затем дивизиона и отдельного зенитно-пулеметного батальона. Служила в частях Закавказского фронта ПВО, в составе батальона охраняла воздушное пространство от налетов фашистской авиации. Принимала участие в войне с Японией. В 1945 году зенитно-пулеметный батальон, в котором служила Екатерина Синявская, вошел в состав первого Дальневосточного фронта. Имеет боевые награды: Орден Отечественной II степени, Медаль "За Боевые заслуги", Медаль "За Оборону Кавказа", Медаль "За Победу над Германией", Медаль "За Победу над Японией".