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В Ингушетии последнего ветерана ВОВ поздравили с 99-летием - РИА Новости, 10.10.2023
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20:12 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/veteran-1901868477.html
В Ингушетии последнего ветерана ВОВ поздравили с 99-летием
В Ингушетии последнего ветерана ВОВ поздравили с 99-летием - РИА Новости, 10.10.2023
В Ингушетии последнего ветерана ВОВ поздравили с 99-летием
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил с 99-летием последнего из оставшихся в регионе ветеранов Великой Отечественной войны Магомеда Медарова. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:12
2023-10-10T20:12
общество
белоруссия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил с 99-летием последнего из оставшихся в регионе ветеранов Великой Отечественной войны Магомеда Медарова. "Сегодня исполняется 99 лет очень важному человеку нашей республики – ветерану Великой Отечественной войны Магомеду Медарову. Он не только очевидец, но и участник исторического события, спасшего мир от фашизма. На его долю выпали тяжкие испытания военного времени, которые он, как и тысячи наших земляков, достойно прошел, проявив мужество, стойкость и любовь к Родине", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он поздравил ветерана с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. "К счастью, у нас и сегодня не перевелись такие воины и в зоне СВО, которые защищают мир и стабильность нашей страны. Эти ребята выросли на примерах героев, подобных Магомеду Медарову", - добавил глава Ингушетии. Медаров с августа 2022 года остался единственным ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. В годы войны он служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Медаров был дважды ранен, он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".
https://ria.ru/20230508/veteran-1870473411.html
https://ria.ru/20230805/kulpov-1888333019.html
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общество, белоруссия, махмуд-али калиматов
Общество, Белоруссия, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии последнего ветерана ВОВ поздравили с 99-летием

В Ингушетии последнего ветерана ВОВ Магомеда Медарова поздравили с 99-летием

Ветеран Великой Отечественной войны Магомеду Медарову и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Ветеран Великой Отечественной войны Магомеду Медарову и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Ветеран Великой Отечественной войны Магомеду Медарову и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
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НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил с 99-летием последнего из оставшихся в регионе ветеранов Великой Отечественной войны Магомеда Медарова.
«
"Сегодня исполняется 99 лет очень важному человеку нашей республики – ветерану Великой Отечественной войны Магомеду Медарову. Он не только очевидец, но и участник исторического события, спасшего мир от фашизма. На его долю выпали тяжкие испытания военного времени, которые он, как и тысячи наших земляков, достойно прошел, проявив мужество, стойкость и любовь к Родине", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
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Он поздравил ветерана с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
«
"К счастью, у нас и сегодня не перевелись такие воины и в зоне СВО, которые защищают мир и стабильность нашей страны. Эти ребята выросли на примерах героев, подобных Магомеду Медарову", - добавил глава Ингушетии.
Медаров с августа 2022 года остался единственным ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. В годы войны он служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Медаров был дважды ранен, он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".
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ОбществоБелоруссияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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