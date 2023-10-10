https://ria.ru/20231010/veteran-1901868477.html

В Ингушетии последнего ветерана ВОВ поздравили с 99-летием

В Ингушетии последнего ветерана ВОВ поздравили с 99-летием - РИА Новости, 10.10.2023

В Ингушетии последнего ветерана ВОВ поздравили с 99-летием

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил с 99-летием последнего из оставшихся в регионе ветеранов Великой Отечественной войны Магомеда Медарова. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T20:12

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общество

белоруссия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил с 99-летием последнего из оставшихся в регионе ветеранов Великой Отечественной войны Магомеда Медарова. "Сегодня исполняется 99 лет очень важному человеку нашей республики – ветерану Великой Отечественной войны Магомеду Медарову. Он не только очевидец, но и участник исторического события, спасшего мир от фашизма. На его долю выпали тяжкие испытания военного времени, которые он, как и тысячи наших земляков, достойно прошел, проявив мужество, стойкость и любовь к Родине", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он поздравил ветерана с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. "К счастью, у нас и сегодня не перевелись такие воины и в зоне СВО, которые защищают мир и стабильность нашей страны. Эти ребята выросли на примерах героев, подобных Магомеду Медарову", - добавил глава Ингушетии. Медаров с августа 2022 года остался единственным ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. В годы войны он служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где вместе со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Медаров был дважды ранен, он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".

https://ria.ru/20230508/veteran-1870473411.html

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общество, белоруссия, махмуд-али калиматов