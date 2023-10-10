В ХАМАС назвали задачей "Оси сопротивления" уничтожение Израиля
В ХАМАС заявили, что задачей "Оси сопротивления" является уничтожение Израиля
© AP Photo / Khalil HamraРакетный удар Израиля по территории сектора Газа. 14 мая 2021
© AP Photo / Khalil Hamra
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Задачей антиизраильского и антиамериканского альянса "Ось сопротивления" является уничтожение Израиля, заявил газете Financial Times глава управления по связям с политическими силами и СМИ палестинского движения ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.
"Ось сопротивления" — альянс, который объединяет Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую "Хезболлу" и йеменское движение хуситов. Общая цель объединения — противодействие американо-израильскому влиянию на Ближнем Востоке.
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"Ось сопротивления... стремится уничтожить Израиль и стереть его с лица земли", - заявил Авад.
Союзники ХАМАС, по его утверждению, не знали о готовящейся операции до тех пор, пока она не началась, однако Иран и ливанское движение "Хезболла" следили за "каждым моментом" атаки.
Ранее член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что в операции против Израиля участвуют почти 2 тысячи бойцов, в секторе Газа их 40 тысяч. Он назвал причиной операции ряд действий властей Израиля за последний год, например, усиление давления на палестинских заключенных.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.