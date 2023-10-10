https://ria.ru/20231010/ugryumov-1901652030.html

Ветераны органов безопасности отметили роль Угрюмова в борьбе с терроризмом

Ветераны органов безопасности отметили роль Угрюмова в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.10.2023

Ветераны органов безопасности отметили роль Угрюмова в борьбе с терроризмом

Прославленный сотрудник органов безопасности России Герман Угрюмов отличался великолепными профессиональными и человеческими качествами, мужеством и... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T07:28

2023-10-10T07:28

2023-10-10T07:28

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Прославленный сотрудник органов безопасности России Герман Угрюмов отличался великолепными профессиональными и человеческими качествами, мужеством и находчивостью в критических ситуациях, он заложил основы системы борьбы с терроризмом на Северном Кавказе, рассказали РИА Новости ветераны, лично знавшие Угрюмова и видевшие его в деле. Во вторник исполнилось бы 75 лет со дня рождения бывшего заместителя директора ФСБ России адмирала Германа Угрюмова. "Германа Алексеевича Угрюмова я знал с 1982 года. Так получилось по жизни, что я был куратором Особого отдела, то есть военной контрразведки, Каспийской флотилии в Баку, а Герман Алексеевич был заместителем начальника этого органа. И когда встал вопрос о новом начальнике Особого отдела, меня спрашивали, кто может занять этот пост из трех кандидатов, в число которых входил Герман Алексеевич. Я однозначно поддержал кандидатуру Германа Алексеевича, причем по нескольким основаниям", - сказал РИА Новости генерал-лейтенант ФСБ России в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович. Прежде всего, оценивались профессиональные качества Германа Угрюмова. "Он очень профессионально работал и достигал больших успехов", - отметил Зданович. "И второе - я его выделил по человеческим, душевным качествам. Я видел, как к нему относились оперативные работники в отделе. Я видел, как к нему относились и офицеры Каспийской флотилии, и сотрудники КГБ Азербайджанской ССР, с которыми он контактировал по работе. И это мне очень импонировало", - добавил собеседник агентства. Операции на разных флотахПо словам Здановича, ни разу за все время нахождения Германа Угрюмова на Каспийской флотилии в центральный аппарат КГБ СССР не поступало никаких претензий. "Да их и не могло быть", - сказал он. "Честно скажу, что мне было очень приятно слушать, с какой любовью Герман Алексеевич, родившийся в Астрахани, рассказывал о своих родителях. У него отец был фронтовик, не раз ранен. И Герман Алексеевич говорил, что другого, кроме как службы в армии, на флоте, он для себя не видел. И он несколько лет служил на Каспийской флотилии, а потом перешел на работу в органы государственной безопасности, в контрразведку на Военно-морском флоте СССР", - вспоминает Зданович. По его словам, Германа Угрюмова пригласили на работу в КГБ СССР не только по профессиональным, а и по человеческим качествам. "Еще раз повторю - и для меня самого эти качества Германа Алексеевича неразделимы", - говорит Зданович. Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко отметил особые заслуги Угрюмова в обеспечении безопасности при проведении операции по передислокации кораблей Каспийской флотилии из Баку в Астрахань, чтобы они не попали в руки сепаратистов. "Время было очень неспокойное, последствия развала Советского Союза. Провести подобную операцию незаметно было сложно, но благодаря Угрюмову, который обеспечил оперативность и безопасность операции на земле, удалось ее реализовать в полном масштабе практически без потерь и в кратчайшие сроки", - сказал Кравченко РИА Новости. Позже Угрюмов работал в Новороссийске, где руководил работой отдела контрразведки Черноморского флота в условиях, когда спецслужбы Украины старались получить как можно больше его секретов. Находчивость в критической ситуации"Потом Герман Алексеевич стал начальником контрразведки Тихоокеанского флота. Там оказался негодяй, который встал на путь измены Родине, и я, будучи тогда уже начальником Центра общественных связей ФСБ, помогал Герману Алексеевичу открыть это дело для общества", - вспоминает собеседник агентства. Именно тогда имя Угрюмова стало широко известно - в связи с делом бывшего сотрудника газеты Тихоокеанского флота "Боевая вахта" капитана 2-го ранга Григория Пасько. Этого якобы эколога арестовали в ноябре 1997 года по обвинению в государственной измене в форме шпионажа. Несмотря на мощное давление со стороны российской либеральной прессы, а также западных активистов, Угрюмов честно выполнил свой профессиональный долг, шпион получил срок по приговору суда. Находчивость Германа Угрюмова, его способность принять точное решение в критической ситуации проявились в сентябре 1998 года. Это произошло на базе атомных подводных лодок Северного флота в Гаджиево. Матрос застрелил нескольких своих сослуживцев и забаррикадировался в первом торпедном отсеке атомной субмарины, стоявшей у пирса. При этом он пригрозил, что если кто-то попытается взять его штурмом, то подорвет себя вместе с подлодкой. Атомная подводная лодка имела полный боекомплект ракет и торпед, и последствия их взрыва были бы чудовищными. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, руководивший в тот момент общим ходом операции, отметил роль Угрюмова в разработке плана по нейтрализации матроса-убийцы. "Я тогда находился непосредственно на борту лодки. Прилетевший из Москвы Герман Угрюмов разработал план по нейтрализации матроса-убийцы. Через посредника тому был передан телефон со взрывчаткой, которая и сработала в нужный момент", - сказал Попов РИА Новости, отметив, что другие детали операции до сих являются секретными. Основы системы антитеррора"И, конечно же, наши дружеские отношения по-особому проявились, когда мы начали работать в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе, и где Герман Алексеевич возглавлял всю работу по борьбе с террористами. Я видел, как относились к нему и оперативные работники, и командование, как к нему относились представители новых чеченских властей. У них установились деловые отношения, направленные на стабилизацию обстановки в республике", - рассказывает Зданович. Угрюмова в ранге уже заместителя директора ФСБ, руководителя департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, в начале 1999 года направили в Чечню для координации работы всех силовых ведомств. Угрюмов тогда придумал для себя позывной "Океан", который напоминал ему о долгих годах службы на флоте. Как отмечали специалисты, Угрюмов пытался вразумить противника путем переговоров. Примером стало взятие Гудермеса без единого выстрела в ноябре 1999 года. Тем самым удалось сохранить тысячи жизней мирных граждан и солдат федеральных сил, и это было бесспорной заслугой Угрюмова. Но с чеченскими полевыми командирами, лично ответственными за гибель множества людей, Угрюмов принципиально не шел на контакт. Их ловили, их уничтожали. Среди самых ярких операций, которые разработал и реализовал Угрюмов, - поимка одного из наиболее опасных главарей бандитов Салмана Радуева в марте 2000 года. Как сообщали СМИ, в декабре 2000 года, на День работника органов безопасности, Герман Угрюмов за руководство рядом спецопераций во время боевых действий на территории Чечни был удостоен звания Героя России. Но вырваться в Москву для получения Золотой Звезды у Угрюмова не получилось - не было времени, все занимала ежедневная кропотливая работа на Северном Кавказе. А 30 мая 2001 года указом главы государства Угрюмову было присвоено воинское звание адмирал. Но и адмиральские погоны надеть ему было не суждено - на следующий день сердце Германа Угрюмова остановилось прямо на рабочем месте в чеченском посёлке Ханкала. Позже в прессе писали, что врачи насчитали на сердце адмирала семь инфарктных рубцов, полученных в разное время. "Получилось так, что я по болезни должен был вылететь из Моздока в самом конце мая 2001 года - а на следующий день Германа Алексеевича не стало. Эта страшная весть пришла ко мне спустя несколько дней, когда я уже был в госпитале и приходил в себя после операции. Это для меня стало шоком. Я потерял по-настоящему близкого товарища", - говорит Зданович. На проходившую в Москве в Культурном центре ФСБ траурную церемонию прощания с Угрюмовым тогда приехал президент России Владимир Путин. Похоронили адмирала на столичном Троекуровском кладбище. "Я считаю, что Герман Алексеевич по достоинству занимал высокое место в системе органов безопасности - должность заместителя директора Федеральной службы безопасности. Я думаю, он еще мог очень многое сделать, если б не те болезни, которые его одолевали и в конечном итоге сказались", - отметил Зданович. По его словам, целиком соответствует действительности мнение экспертов о том, что Угрюмов заложил основы системы противодействия терроризму на Северном Кавказе. "Герман Алексеевич Угрюмов был идеологом этой работы. Но он вел ее не в одиночку, а вместе со своим ближайшим окружением, сотрудниками, которые были настроены на борьбу с терроризмом", - отметил Зданович. "Герман Угрюмов показал всем, как надо было работать в сложнейших боевых условиях, противостоя международным террористам на Северном Кавказе, как надо было суметь выстроить работу и своих подчиненных, и армии, с опорой на лояльное местное население, вместе с новым главой Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым", - добавил собеседник агентства. "Германа Алексеевича Угрюмова с нами нет. Но его идеи, его дела развиваются. А ветераны, все, кто его знал, хранят добрую, светлую память о Германе Алексеевиче", - подытожил Зданович. Память о Германе Угрюмове увековечена в разных местах. В частности, в августе 2001 года приказом Главкома ВМФ России новый боевой корабль Каспийской флотилии, базовый тральщик получил имя "Герман Угрюмов". В родной для Угрюмова Астрахани его имя носят улица и сквер. В центре Грозного в марте 2014 года установили памятник Угрюмову на улице его имени. В той торжественной церемонии принимали участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, бывший в 1999-2008 годах директором ФСБ России, и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В октябре 2020 года в Новой Москве также открыли памятник Угрюмову - и тоже на улице его имени.

https://ria.ru/20230419/smersh-1866217950.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866222086.html

https://ria.ru/20230831/ustupki-1893289239.html

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россия, северный кавказ, москва, александр зданович, виктор кравченко, вячеслав попов, фсб, каспийская флотилия