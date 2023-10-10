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Ветераны органов безопасности отметили роль Угрюмова в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.10.2023
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Ветераны органов безопасности отметили роль Угрюмова в борьбе с терроризмом
Ветераны органов безопасности отметили роль Угрюмова в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.10.2023
Ветераны органов безопасности отметили роль Угрюмова в борьбе с терроризмом
Прославленный сотрудник органов безопасности России Герман Угрюмов отличался великолепными профессиональными и человеческими качествами, мужеством и... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T07:28
2023-10-10T07:28
россия
северный кавказ
москва
александр зданович
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фсб
каспийская флотилия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Прославленный сотрудник органов безопасности России Герман Угрюмов отличался великолепными профессиональными и человеческими качествами, мужеством и находчивостью в критических ситуациях, он заложил основы системы борьбы с терроризмом на Северном Кавказе, рассказали РИА Новости ветераны, лично знавшие Угрюмова и видевшие его в деле. Во вторник исполнилось бы 75 лет со дня рождения бывшего заместителя директора ФСБ России адмирала Германа Угрюмова. "Германа Алексеевича Угрюмова я знал с 1982 года. Так получилось по жизни, что я был куратором Особого отдела, то есть военной контрразведки, Каспийской флотилии в Баку, а Герман Алексеевич был заместителем начальника этого органа. И когда встал вопрос о новом начальнике Особого отдела, меня спрашивали, кто может занять этот пост из трех кандидатов, в число которых входил Герман Алексеевич. Я однозначно поддержал кандидатуру Германа Алексеевича, причем по нескольким основаниям", - сказал РИА Новости генерал-лейтенант ФСБ России в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович. Прежде всего, оценивались профессиональные качества Германа Угрюмова. "Он очень профессионально работал и достигал больших успехов", - отметил Зданович. "И второе - я его выделил по человеческим, душевным качествам. Я видел, как к нему относились оперативные работники в отделе. Я видел, как к нему относились и офицеры Каспийской флотилии, и сотрудники КГБ Азербайджанской ССР, с которыми он контактировал по работе. И это мне очень импонировало", - добавил собеседник агентства. Операции на разных флотахПо словам Здановича, ни разу за все время нахождения Германа Угрюмова на Каспийской флотилии в центральный аппарат КГБ СССР не поступало никаких претензий. "Да их и не могло быть", - сказал он. "Честно скажу, что мне было очень приятно слушать, с какой любовью Герман Алексеевич, родившийся в Астрахани, рассказывал о своих родителях. У него отец был фронтовик, не раз ранен. И Герман Алексеевич говорил, что другого, кроме как службы в армии, на флоте, он для себя не видел. И он несколько лет служил на Каспийской флотилии, а потом перешел на работу в органы государственной безопасности, в контрразведку на Военно-морском флоте СССР", - вспоминает Зданович. По его словам, Германа Угрюмова пригласили на работу в КГБ СССР не только по профессиональным, а и по человеческим качествам. "Еще раз повторю - и для меня самого эти качества Германа Алексеевича неразделимы", - говорит Зданович. Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко отметил особые заслуги Угрюмова в обеспечении безопасности при проведении операции по передислокации кораблей Каспийской флотилии из Баку в Астрахань, чтобы они не попали в руки сепаратистов. "Время было очень неспокойное, последствия развала Советского Союза. Провести подобную операцию незаметно было сложно, но благодаря Угрюмову, который обеспечил оперативность и безопасность операции на земле, удалось ее реализовать в полном масштабе практически без потерь и в кратчайшие сроки", - сказал Кравченко РИА Новости. Позже Угрюмов работал в Новороссийске, где руководил работой отдела контрразведки Черноморского флота в условиях, когда спецслужбы Украины старались получить как можно больше его секретов. Находчивость в критической ситуации"Потом Герман Алексеевич стал начальником контрразведки Тихоокеанского флота. Там оказался негодяй, который встал на путь измены Родине, и я, будучи тогда уже начальником Центра общественных связей ФСБ, помогал Герману Алексеевичу открыть это дело для общества", - вспоминает собеседник агентства. Именно тогда имя Угрюмова стало широко известно - в связи с делом бывшего сотрудника газеты Тихоокеанского флота "Боевая вахта" капитана 2-го ранга Григория Пасько. Этого якобы эколога арестовали в ноябре 1997 года по обвинению в государственной измене в форме шпионажа. Несмотря на мощное давление со стороны российской либеральной прессы, а также западных активистов, Угрюмов честно выполнил свой профессиональный долг, шпион получил срок по приговору суда. Находчивость Германа Угрюмова, его способность принять точное решение в критической ситуации проявились в сентябре 1998 года. Это произошло на базе атомных подводных лодок Северного флота в Гаджиево. Матрос застрелил нескольких своих сослуживцев и забаррикадировался в первом торпедном отсеке атомной субмарины, стоявшей у пирса. При этом он пригрозил, что если кто-то попытается взять его штурмом, то подорвет себя вместе с подлодкой. Атомная подводная лодка имела полный боекомплект ракет и торпед, и последствия их взрыва были бы чудовищными. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, руководивший в тот момент общим ходом операции, отметил роль Угрюмова в разработке плана по нейтрализации матроса-убийцы. "Я тогда находился непосредственно на борту лодки. Прилетевший из Москвы Герман Угрюмов разработал план по нейтрализации матроса-убийцы. Через посредника тому был передан телефон со взрывчаткой, которая и сработала в нужный момент", - сказал Попов РИА Новости, отметив, что другие детали операции до сих являются секретными. Основы системы антитеррора"И, конечно же, наши дружеские отношения по-особому проявились, когда мы начали работать в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе, и где Герман Алексеевич возглавлял всю работу по борьбе с террористами. Я видел, как относились к нему и оперативные работники, и командование, как к нему относились представители новых чеченских властей. У них установились деловые отношения, направленные на стабилизацию обстановки в республике", - рассказывает Зданович. Угрюмова в ранге уже заместителя директора ФСБ, руководителя департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, в начале 1999 года направили в Чечню для координации работы всех силовых ведомств. Угрюмов тогда придумал для себя позывной "Океан", который напоминал ему о долгих годах службы на флоте. Как отмечали специалисты, Угрюмов пытался вразумить противника путем переговоров. Примером стало взятие Гудермеса без единого выстрела в ноябре 1999 года. Тем самым удалось сохранить тысячи жизней мирных граждан и солдат федеральных сил, и это было бесспорной заслугой Угрюмова. Но с чеченскими полевыми командирами, лично ответственными за гибель множества людей, Угрюмов принципиально не шел на контакт. Их ловили, их уничтожали. Среди самых ярких операций, которые разработал и реализовал Угрюмов, - поимка одного из наиболее опасных главарей бандитов Салмана Радуева в марте 2000 года. Как сообщали СМИ, в декабре 2000 года, на День работника органов безопасности, Герман Угрюмов за руководство рядом спецопераций во время боевых действий на территории Чечни был удостоен звания Героя России. Но вырваться в Москву для получения Золотой Звезды у Угрюмова не получилось - не было времени, все занимала ежедневная кропотливая работа на Северном Кавказе. А 30 мая 2001 года указом главы государства Угрюмову было присвоено воинское звание адмирал. Но и адмиральские погоны надеть ему было не суждено - на следующий день сердце Германа Угрюмова остановилось прямо на рабочем месте в чеченском посёлке Ханкала. Позже в прессе писали, что врачи насчитали на сердце адмирала семь инфарктных рубцов, полученных в разное время. "Получилось так, что я по болезни должен был вылететь из Моздока в самом конце мая 2001 года - а на следующий день Германа Алексеевича не стало. Эта страшная весть пришла ко мне спустя несколько дней, когда я уже был в госпитале и приходил в себя после операции. Это для меня стало шоком. Я потерял по-настоящему близкого товарища", - говорит Зданович. На проходившую в Москве в Культурном центре ФСБ траурную церемонию прощания с Угрюмовым тогда приехал президент России Владимир Путин. Похоронили адмирала на столичном Троекуровском кладбище. "Я считаю, что Герман Алексеевич по достоинству занимал высокое место в системе органов безопасности - должность заместителя директора Федеральной службы безопасности. Я думаю, он еще мог очень многое сделать, если б не те болезни, которые его одолевали и в конечном итоге сказались", - отметил Зданович. По его словам, целиком соответствует действительности мнение экспертов о том, что Угрюмов заложил основы системы противодействия терроризму на Северном Кавказе. "Герман Алексеевич Угрюмов был идеологом этой работы. Но он вел ее не в одиночку, а вместе со своим ближайшим окружением, сотрудниками, которые были настроены на борьбу с терроризмом", - отметил Зданович. "Герман Угрюмов показал всем, как надо было работать в сложнейших боевых условиях, противостоя международным террористам на Северном Кавказе, как надо было суметь выстроить работу и своих подчиненных, и армии, с опорой на лояльное местное население, вместе с новым главой Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым", - добавил собеседник агентства. "Германа Алексеевича Угрюмова с нами нет. Но его идеи, его дела развиваются. А ветераны, все, кто его знал, хранят добрую, светлую память о Германе Алексеевиче", - подытожил Зданович. Память о Германе Угрюмове увековечена в разных местах. В частности, в августе 2001 года приказом Главкома ВМФ России новый боевой корабль Каспийской флотилии, базовый тральщик получил имя "Герман Угрюмов". В родной для Угрюмова Астрахани его имя носят улица и сквер. В центре Грозного в марте 2014 года установили памятник Угрюмову на улице его имени. В той торжественной церемонии принимали участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, бывший в 1999-2008 годах директором ФСБ России, и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В октябре 2020 года в Новой Москве также открыли памятник Угрюмову - и тоже на улице его имени.
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россия, северный кавказ, москва, александр зданович, виктор кравченко, вячеслав попов, фсб, каспийская флотилия
Россия, Северный Кавказ, Москва, Александр Зданович, Виктор Кравченко, Вячеслав Попов, ФСБ, Каспийская флотилия
Ветераны органов безопасности отметили роль Угрюмова в борьбе с терроризмом

Ветераны ФСБ считают, что адмирал Угрюмов заложил основы борьбы с терроризмом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности в Москве
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Федеральной службы безопасности в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Прославленный сотрудник органов безопасности России Герман Угрюмов отличался великолепными профессиональными и человеческими качествами, мужеством и находчивостью в критических ситуациях, он заложил основы системы борьбы с терроризмом на Северном Кавказе, рассказали РИА Новости ветераны, лично знавшие Угрюмова и видевшие его в деле.
Во вторник исполнилось бы 75 лет со дня рождения бывшего заместителя директора ФСБ России адмирала Германа Угрюмова.
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"Германа Алексеевича Угрюмова я знал с 1982 года. Так получилось по жизни, что я был куратором Особого отдела, то есть военной контрразведки, Каспийской флотилии в Баку, а Герман Алексеевич был заместителем начальника этого органа. И когда встал вопрос о новом начальнике Особого отдела, меня спрашивали, кто может занять этот пост из трех кандидатов, в число которых входил Герман Алексеевич. Я однозначно поддержал кандидатуру Германа Алексеевича, причем по нескольким основаниям", - сказал РИА Новости генерал-лейтенант ФСБ России в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.
Прежде всего, оценивались профессиональные качества Германа Угрюмова. "Он очень профессионально работал и достигал больших успехов", - отметил Зданович.
"И второе - я его выделил по человеческим, душевным качествам. Я видел, как к нему относились оперативные работники в отделе. Я видел, как к нему относились и офицеры Каспийской флотилии, и сотрудники КГБ Азербайджанской ССР, с которыми он контактировал по работе. И это мне очень импонировало", - добавил собеседник агентства.

Операции на разных флотах

По словам Здановича, ни разу за все время нахождения Германа Угрюмова на Каспийской флотилии в центральный аппарат КГБ СССР не поступало никаких претензий. "Да их и не могло быть", - сказал он.
"Честно скажу, что мне было очень приятно слушать, с какой любовью Герман Алексеевич, родившийся в Астрахани, рассказывал о своих родителях. У него отец был фронтовик, не раз ранен. И Герман Алексеевич говорил, что другого, кроме как службы в армии, на флоте, он для себя не видел. И он несколько лет служил на Каспийской флотилии, а потом перешел на работу в органы государственной безопасности, в контрразведку на Военно-морском флоте СССР", - вспоминает Зданович.
По его словам, Германа Угрюмова пригласили на работу в КГБ СССР не только по профессиональным, а и по человеческим качествам. "Еще раз повторю - и для меня самого эти качества Германа Алексеевича неразделимы", - говорит Зданович.
Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко отметил особые заслуги Угрюмова в обеспечении безопасности при проведении операции по передислокации кораблей Каспийской флотилии из Баку в Астрахань, чтобы они не попали в руки сепаратистов.
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"Время было очень неспокойное, последствия развала Советского Союза. Провести подобную операцию незаметно было сложно, но благодаря Угрюмову, который обеспечил оперативность и безопасность операции на земле, удалось ее реализовать в полном масштабе практически без потерь и в кратчайшие сроки", - сказал Кравченко РИА Новости.
Позже Угрюмов работал в Новороссийске, где руководил работой отдела контрразведки Черноморского флота в условиях, когда спецслужбы Украины старались получить как можно больше его секретов.

Находчивость в критической ситуации

"Потом Герман Алексеевич стал начальником контрразведки Тихоокеанского флота. Там оказался негодяй, который встал на путь измены Родине, и я, будучи тогда уже начальником Центра общественных связей ФСБ, помогал Герману Алексеевичу открыть это дело для общества", - вспоминает собеседник агентства.
Именно тогда имя Угрюмова стало широко известно - в связи с делом бывшего сотрудника газеты Тихоокеанского флота "Боевая вахта" капитана 2-го ранга Григория Пасько. Этого якобы эколога арестовали в ноябре 1997 года по обвинению в государственной измене в форме шпионажа. Несмотря на мощное давление со стороны российской либеральной прессы, а также западных активистов, Угрюмов честно выполнил свой профессиональный долг, шпион получил срок по приговору суда.
Находчивость Германа Угрюмова, его способность принять точное решение в критической ситуации проявились в сентябре 1998 года. Это произошло на базе атомных подводных лодок Северного флота в Гаджиево. Матрос застрелил нескольких своих сослуживцев и забаррикадировался в первом торпедном отсеке атомной субмарины, стоявшей у пирса. При этом он пригрозил, что если кто-то попытается взять его штурмом, то подорвет себя вместе с подлодкой. Атомная подводная лодка имела полный боекомплект ракет и торпед, и последствия их взрыва были бы чудовищными.
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, руководивший в тот момент общим ходом операции, отметил роль Угрюмова в разработке плана по нейтрализации матроса-убийцы.
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"Я тогда находился непосредственно на борту лодки. Прилетевший из Москвы Герман Угрюмов разработал план по нейтрализации матроса-убийцы. Через посредника тому был передан телефон со взрывчаткой, которая и сработала в нужный момент", - сказал Попов РИА Новости, отметив, что другие детали операции до сих являются секретными.

Основы системы антитеррора

"И, конечно же, наши дружеские отношения по-особому проявились, когда мы начали работать в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе, и где Герман Алексеевич возглавлял всю работу по борьбе с террористами. Я видел, как относились к нему и оперативные работники, и командование, как к нему относились представители новых чеченских властей. У них установились деловые отношения, направленные на стабилизацию обстановки в республике", - рассказывает Зданович.
Угрюмова в ранге уже заместителя директора ФСБ, руководителя департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, в начале 1999 года направили в Чечню для координации работы всех силовых ведомств. Угрюмов тогда придумал для себя позывной "Океан", который напоминал ему о долгих годах службы на флоте.
Как отмечали специалисты, Угрюмов пытался вразумить противника путем переговоров. Примером стало взятие Гудермеса без единого выстрела в ноябре 1999 года. Тем самым удалось сохранить тысячи жизней мирных граждан и солдат федеральных сил, и это было бесспорной заслугой Угрюмова.
Но с чеченскими полевыми командирами, лично ответственными за гибель множества людей, Угрюмов принципиально не шел на контакт. Их ловили, их уничтожали. Среди самых ярких операций, которые разработал и реализовал Угрюмов, - поимка одного из наиболее опасных главарей бандитов Салмана Радуева в марте 2000 года.
Как сообщали СМИ, в декабре 2000 года, на День работника органов безопасности, Герман Угрюмов за руководство рядом спецопераций во время боевых действий на территории Чечни был удостоен звания Героя России. Но вырваться в Москву для получения Золотой Звезды у Угрюмова не получилось - не было времени, все занимала ежедневная кропотливая работа на Северном Кавказе.
А 30 мая 2001 года указом главы государства Угрюмову было присвоено воинское звание адмирал. Но и адмиральские погоны надеть ему было не суждено - на следующий день сердце Германа Угрюмова остановилось прямо на рабочем месте в чеченском посёлке Ханкала. Позже в прессе писали, что врачи насчитали на сердце адмирала семь инфарктных рубцов, полученных в разное время.
"Получилось так, что я по болезни должен был вылететь из Моздока в самом конце мая 2001 года - а на следующий день Германа Алексеевича не стало. Эта страшная весть пришла ко мне спустя несколько дней, когда я уже был в госпитале и приходил в себя после операции. Это для меня стало шоком. Я потерял по-настоящему близкого товарища", - говорит Зданович.
На проходившую в Москве в Культурном центре ФСБ траурную церемонию прощания с Угрюмовым тогда приехал президент России Владимир Путин. Похоронили адмирала на столичном Троекуровском кладбище.
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"Я считаю, что Герман Алексеевич по достоинству занимал высокое место в системе органов безопасности - должность заместителя директора Федеральной службы безопасности. Я думаю, он еще мог очень многое сделать, если б не те болезни, которые его одолевали и в конечном итоге сказались", - отметил Зданович.
По его словам, целиком соответствует действительности мнение экспертов о том, что Угрюмов заложил основы системы противодействия терроризму на Северном Кавказе.
"Герман Алексеевич Угрюмов был идеологом этой работы. Но он вел ее не в одиночку, а вместе со своим ближайшим окружением, сотрудниками, которые были настроены на борьбу с терроризмом", - отметил Зданович. "Герман Угрюмов показал всем, как надо было работать в сложнейших боевых условиях, противостоя международным террористам на Северном Кавказе, как надо было суметь выстроить работу и своих подчиненных, и армии, с опорой на лояльное местное население, вместе с новым главой Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым", - добавил собеседник агентства.
"Германа Алексеевича Угрюмова с нами нет. Но его идеи, его дела развиваются. А ветераны, все, кто его знал, хранят добрую, светлую память о Германе Алексеевиче", - подытожил Зданович.
Память о Германе Угрюмове увековечена в разных местах. В частности, в августе 2001 года приказом Главкома ВМФ России новый боевой корабль Каспийской флотилии, базовый тральщик получил имя "Герман Угрюмов". В родной для Угрюмова Астрахани его имя носят улица и сквер.
В центре Грозного в марте 2014 года установили памятник Угрюмову на улице его имени. В той торжественной церемонии принимали участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, бывший в 1999-2008 годах директором ФСБ России, и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В октябре 2020 года в Новой Москве также открыли памятник Угрюмову - и тоже на улице его имени.
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