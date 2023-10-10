"Полностью стерли". В Киеве испугались колоссального удара по Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: война в Израиле стерла Украину с повестки дня Запада
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Война в Израиле полностью затмила конфликта на Украине, убрав Киев с повестки дня Запада, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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"Израиль полностью стирает Украину, Зеленского, помощь Киеву, в общем, все стирает. Израиль стирает Украину с повестки дня", — указал политолог.
По его словам, уже многие политики на Западе требуют перенаправить Израилю помощь, предназначенную для Украины. Он также подчеркнул, что западные союзники начинают терять желания помогать Владимиру Зеленскому, упомянув отмененное выступление украинского политика в парламенте Румынии.
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"В данном случае это колоссальный удар для Украины", — резюмировал он.
Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.