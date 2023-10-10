Рейтинг@Mail.ru
Уфимец, задержанный за убийство сводной сестры, признался в содеянном - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 10.10.2023 (обновлено: 16:47 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/ubiystvo-1901780874.html
Уфимец, задержанный за убийство сводной сестры, признался в содеянном
Уфимец, задержанный за убийство сводной сестры, признался в содеянном - РИА Новости, 10.10.2023
Уфимец, задержанный за убийство сводной сестры, признался в содеянном
Следователи Башкирии опубликовали видео с допроса уфимца, задержанного по подозрению в убийстве сводной сестры, где он сознается и рассказывает подробности... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:52
2023-10-10T16:47
происшествия
россия
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901816813_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2cf22a637148afadc8cdb43852f3a7b9.jpg
УФА, 10 окт – РИА Новости. Следователи Башкирии опубликовали видео с допроса уфимца, задержанного по подозрению в убийстве сводной сестры, где он сознается и рассказывает подробности злодеяния. СУСК РФ по Башкирии в своем Telegram-канале опубликовал видео с допроса задержанного молодого человека.Во вторник утром жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний сводный брат девочки - он прятался на чердаке дома недалеко от места преступления. "Я дождался свою сестру, она пошла в ванную, ждал, когда она выйдет из ванной… засунул ее в диван", - рассказывает задержанный следователю на видео, опубликованном в Telegram-канале СУСК РФ по Башкирии. На вопрос, почему он перенес тело, парень заявил, что планировал ночью вывезти его и спрятать. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что задержанный на допросе утверждал, что после убийства надругался над телом сестры. "Это его слова, экспертиза прояснит ситуацию. Если его слова подтвердятся, будет возбуждено еще одно дело - о надругательстве над телом умершего", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20230929/proisshestvie-1899496675.html
https://ria.ru/20230817/srok-1890680889.html
россия
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в Уфе
Следственными органами СК России по Республике Башкортостан в рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан 22-летний уфимец.
2023-10-10T14:52
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901816813_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_61958a8b1b9855dd7402ef339f4aa17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, уфа
Происшествия, Россия, Уфа
Уфимец, задержанный за убийство сводной сестры, признался в содеянном

СК разместил видео с признанием уфимца, задержанного за убийство сводной сестры

Читать ria.ru в
УФА, 10 окт – РИА Новости. Следователи Башкирии опубликовали видео с допроса уфимца, задержанного по подозрению в убийстве сводной сестры, где он сознается и рассказывает подробности злодеяния. СУСК РФ по Башкирии в своем Telegram-канале опубликовал видео с допроса задержанного молодого человека.
Во вторник утром жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний сводный брат девочки - он прятался на чердаке дома недалеко от места преступления.
Сотрудница Следственного комитета на месте проишествия - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Житель Нижегородской области облил сестру бензином и поджег
29 сентября, 16:29
"Я дождался свою сестру, она пошла в ванную, ждал, когда она выйдет из ванной… засунул ее в диван", - рассказывает задержанный следователю на видео, опубликованном в Telegram-канале СУСК РФ по Башкирии.
На вопрос, почему он перенес тело, парень заявил, что планировал ночью вывезти его и спрятать.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что задержанный на допросе утверждал, что после убийства надругался над телом сестры. "Это его слова, экспертиза прояснит ситуацию. Если его слова подтвердятся, будет возбуждено еще одно дело - о надругательстве над телом умершего", - сказал собеседник.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Жительница Тулы, ребенка которой убил ее сожитель, получила срок
17 августа, 17:55
 
ПроисшествияРоссияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала