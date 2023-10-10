https://ria.ru/20231010/ubiystvo-1901780874.html
Уфимец, задержанный за убийство сводной сестры, признался в содеянном
Уфимец, задержанный за убийство сводной сестры, признался в содеянном - РИА Новости, 10.10.2023
Уфимец, задержанный за убийство сводной сестры, признался в содеянном
Следователи Башкирии опубликовали видео с допроса уфимца, задержанного по подозрению в убийстве сводной сестры, где он сознается и рассказывает подробности... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:52
2023-10-10T14:52
2023-10-10T16:47
происшествия
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уфа
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УФА, 10 окт – РИА Новости. Следователи Башкирии опубликовали видео с допроса уфимца, задержанного по подозрению в убийстве сводной сестры, где он сознается и рассказывает подробности злодеяния. СУСК РФ по Башкирии в своем Telegram-канале опубликовал видео с допроса задержанного молодого человека.Во вторник утром жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний сводный брат девочки - он прятался на чердаке дома недалеко от места преступления. "Я дождался свою сестру, она пошла в ванную, ждал, когда она выйдет из ванной… засунул ее в диван", - рассказывает задержанный следователю на видео, опубликованном в Telegram-канале СУСК РФ по Башкирии. На вопрос, почему он перенес тело, парень заявил, что планировал ночью вывезти его и спрятать. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что задержанный на допросе утверждал, что после убийства надругался над телом сестры. "Это его слова, экспертиза прояснит ситуацию. Если его слова подтвердятся, будет возбуждено еще одно дело - о надругательстве над телом умершего", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20230929/proisshestvie-1899496675.html
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Допрос подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в Уфе
Следственными органами СК России по Республике Башкортостан в рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан 22-летний уфимец.
2023-10-10T14:52
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происшествия, россия, уфа
Происшествия, Россия, Уфа
Уфимец, задержанный за убийство сводной сестры, признался в содеянном
СК разместил видео с признанием уфимца, задержанного за убийство сводной сестры
УФА, 10 окт – РИА Новости.
Следователи Башкирии опубликовали видео с допроса уфимца, задержанного по подозрению в убийстве сводной сестры, где он сознается и рассказывает подробности злодеяния. СУСК РФ по Башкирии в своем Telegram-канале
опубликовал видео с допроса задержанного молодого человека.
Во вторник утром жительница Уфы
обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний сводный брат девочки - он прятался на чердаке дома недалеко от места преступления.
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"Я дождался свою сестру, она пошла в ванную, ждал, когда она выйдет из ванной… засунул ее в диван", - рассказывает задержанный следователю на видео, опубликованном в Telegram-канале СУСК РФ по Башкирии.
На вопрос, почему он перенес тело, парень заявил, что планировал ночью вывезти его и спрятать.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что задержанный на допросе утверждал, что после убийства надругался над телом сестры. "Это его слова, экспертиза прояснит ситуацию. Если его слова подтвердятся, будет возбуждено еще одно дело - о надругательстве над телом умершего", - сказал собеседник.
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