https://ria.ru/20231010/tovarooborot-1901794253.html

Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком

Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком - РИА Новости, 10.10.2023

Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком

Объем взаимной торговли России и Ирака в этом году снизился, поэтому есть что обсудить в плане развития экономических отношений, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:37

2023-10-10T15:37

2023-10-10T15:37

ирак

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Ирака в этом году снизился, поэтому есть что обсудить в плане развития экономических отношений, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Ирака Мухаммед ас-Судани. "Объем товарооборота в прошлом году увеличился на 43%, но, к сожалению, в этом году он снизился. Есть о чем поговорить, в этом смысле ваш визит является весьма своевременным", - сказал президент, поприветствовав своего визави. По словам Путина, отношения между Россией и Ираком развиваются весьма успешно. Он напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие установления дипломатических отношений. "В прежние десятилетия наша страна очень многое сделала для строительства отношений с Ираком, причем в самых разных областях, прежде всего, конечно, в экономике", - сказал глава государства, напомнив о работе двусторонней межправкомиссии.

https://ria.ru/20231010/otnosheniya-1901588038.html

ирак

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ирак, россия, владимир путин, экономика