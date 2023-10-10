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Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком - РИА Новости, 10.10.2023
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15:37 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/tovarooborot-1901794253.html
Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком
Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком - РИА Новости, 10.10.2023
Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком
Объем взаимной торговли России и Ирака в этом году снизился, поэтому есть что обсудить в плане развития экономических отношений, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:37
2023-10-10T15:37
ирак
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Ирака в этом году снизился, поэтому есть что обсудить в плане развития экономических отношений, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Ирака Мухаммед ас-Судани. "Объем товарооборота в прошлом году увеличился на 43%, но, к сожалению, в этом году он снизился. Есть о чем поговорить, в этом смысле ваш визит является весьма своевременным", - сказал президент, поприветствовав своего визави. По словам Путина, отношения между Россией и Ираком развиваются весьма успешно. Он напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие установления дипломатических отношений. "В прежние десятилетия наша страна очень многое сделала для строительства отношений с Ираком, причем в самых разных областях, прежде всего, конечно, в экономике", - сказал глава государства, напомнив о работе двусторонней межправкомиссии.
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ирак, россия, владимир путин, экономика
Ирак, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком

Путин: в прошлом году объем торговли с Ираком вырос на 43%, а в этом снизился

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Ирака в этом году снизился, поэтому есть что обсудить в плане развития экономических отношений, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Ирака Мухаммед ас-Судани.
«
"Объем товарооборота в прошлом году увеличился на 43%, но, к сожалению, в этом году он снизился. Есть о чем поговорить, в этом смысле ваш визит является весьма своевременным", - сказал президент, поприветствовав своего визави.
По словам Путина, отношения между Россией и Ираком развиваются весьма успешно. Он напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие установления дипломатических отношений.
«
"В прежние десятилетия наша страна очень многое сделала для строительства отношений с Ираком, причем в самых разных областях, прежде всего, конечно, в экономике", - сказал глава государства, напомнив о работе двусторонней межправкомиссии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Ирак Фуад Хусейн во время встречи в Багдаде - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Межгосударственные отношения России и Ирака
01:01
 
ИракРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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