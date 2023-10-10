https://ria.ru/20231010/teplosnabzhenie-1901859154.html

Системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы

Системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 10.10.2023

Системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T19:16

2023-10-10T19:16

2023-10-10T19:16

общество

жкх

москва

петр бирюков

отопительный сезон 2023-2024 в россии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Завершены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке, все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в этом году отопительный сезон в Москве стартовал значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а в жилых домах - с 18 сентября. "Всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, все работы завершили до 1 сентября. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла были задействованы несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады. В столице работает круглосуточная горячая линия по вопросам отопления.

https://realty.ria.ru/20231003/heating-1898542862.html

https://ria.ru/20231004/moscow-heating-1898479719.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, москва, петр бирюков, отопительный сезон 2023-2024 в россии