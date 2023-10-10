https://ria.ru/20231010/tatarstan-1901828412.html
Более 800 ребят в Татарстане стали участниками патриотических смен
Более 800 ребят в Татарстане стали участниками патриотических смен - РИА Новости, 10.10.2023
Более 800 ребят в Татарстане стали участниками патриотических смен
Более 800 ребят в Татарстане летом стали участниками профильных военно-спортивных и патриотических смен и встретились с Героями России и бойцами СВО, сообщил... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:19
2023-10-10T17:19
2023-10-10T17:19
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КАЗАНЬ, 10 окт - РИА Новости. Более 800 ребят в Татарстане летом стали участниками профильных военно-спортивных и патриотических смен и встретились с Героями России и бойцами СВО, сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков. "В целях пропаганды патриотизма и проявления активной гражданской позиции с фондом поддержки участников СВО были организованы посещения детских лагерей Героями России и бойцами СВО", - сказал Садыков на брифинге в правительстве республики. По информации министра, всего летом текущего года совместно с центром развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания детей и молодежи были организованы три профильные военно-спортивные смены. Участие в них приняли более 800 юных жителей республики. Одна из военно-патриотических смен проходила на базе лагеря "Чайка" в Высокогорском районе Татарстана, две - в республиканском центре "Патриот" в Казани. Кроме того, летом 2023 года центром "Патриот" был организован отдых для 2,9 тысячи старшеклассников в военно-патриотических палаточных лагерях. Смены прошли в семи муниципальных районах Татарстана. Всего, по данным министерства по делам молодежи, в летний каникулярный период 2023 года в детских лагерях отдохнули более 148,7 тысячи человек. Финансирование летней оздоровительной кампании превысило 2,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231008/tatarstan-1901356478.html
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россия, казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Более 800 ребят в Татарстане стали участниками патриотических смен
Более 800 ребят в Татарстане стали участниками патриотических смен
КАЗАНЬ, 10 окт - РИА Новости. Более 800 ребят в Татарстане летом стали участниками профильных военно-спортивных и патриотических смен и встретились с Героями России и бойцами СВО, сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.
"В целях пропаганды патриотизма и проявления активной гражданской позиции с фондом поддержки участников СВО были организованы посещения детских лагерей Героями России и бойцами СВО", - сказал Садыков на брифинге в правительстве республики.
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По информации министра, всего летом текущего года совместно с центром развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания детей и молодежи были организованы три профильные военно-спортивные смены. Участие в них приняли более 800 юных жителей республики.
Одна из военно-патриотических смен проходила на базе лагеря "Чайка" в Высокогорском районе Татарстана, две - в республиканском центре "Патриот" в Казани
.
Кроме того, летом 2023 года центром "Патриот" был организован отдых для 2,9 тысячи старшеклассников в военно-патриотических палаточных лагерях. Смены прошли в семи муниципальных районах Татарстана.
Всего, по данным министерства по делам молодежи, в летний каникулярный период 2023 года в детских лагерях отдохнули более 148,7 тысячи человек. Финансирование летней оздоровительной кампании превысило 2,3 миллиарда рублей.
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