https://ria.ru/20231010/svo-1901835051.html

Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ставропольского края

Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 10.10.2023

Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ставропольского края

Бойцам спецоперации доставили 10 автомобилей-внедорожников, противодроновые ружья и другое снаряжение из Ставропольского края, сообщает губернатор региона... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:59

2023-10-10T12:59

2023-10-10T17:47

надежные люди

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 10 окт – РИА Новости. Бойцам спецоперации доставили 10 автомобилей-внедорожников, противодроновые ружья и другое снаряжение из Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в телеграм-канале. Как следует из сообщения, глава региона навестил казаков-добровольцев батальона "Терек". "Передал бойцам помощь, которую собирали всем краем. Десять автомобилей-внедорожников, противодроновые ружья, другое снаряжение, которое поможет еще эффективнее справляться с боевыми задачами. Это не первый такой конвой и не последний. Сбор помощи для передовой — процесс, который на Ставрополье идет постоянно", – заявил Владимиров в Telegram-канале. Один из бойцов передовой выразил благодарность за оказанную помощь и поддержку. Его слова приводятся в видео, опубликованном в Telegram-канале главы региона. "Приходят дроны, БПЛА, приходят оптики, коллиматоры, пауэрбанки, магниферы, радиостанции, автомобили нам тоже предоставили. Самое главное — чувствуем поддержку от наших близких, родных, друзей, знакомых, просто граждан, которые дают нам поддержку эту", – заявил один из бойцов передовой.

https://ria.ru/20231010/lugansk-1901771938.html

ставропольский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ставропольский край, владимир владимиров