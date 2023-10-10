https://ria.ru/20231010/svo-1901835051.html
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ставропольского края
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 10.10.2023
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ставропольского края
Бойцам спецоперации доставили 10 автомобилей-внедорожников, противодроновые ружья и другое снаряжение из Ставропольского края, сообщает губернатор региона... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:59
2023-10-10T12:59
2023-10-10T17:47
надежные люди
ставропольский край
владимир владимиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839712845_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_b30c827f0f954ccac9a75665cd580d5a.jpg
ПЯТИГОРСК, 10 окт – РИА Новости. Бойцам спецоперации доставили 10 автомобилей-внедорожников, противодроновые ружья и другое снаряжение из Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в телеграм-канале. Как следует из сообщения, глава региона навестил казаков-добровольцев батальона "Терек". "Передал бойцам помощь, которую собирали всем краем. Десять автомобилей-внедорожников, противодроновые ружья, другое снаряжение, которое поможет еще эффективнее справляться с боевыми задачами. Это не первый такой конвой и не последний. Сбор помощи для передовой — процесс, который на Ставрополье идет постоянно", – заявил Владимиров в Telegram-канале. Один из бойцов передовой выразил благодарность за оказанную помощь и поддержку. Его слова приводятся в видео, опубликованном в Telegram-канале главы региона. "Приходят дроны, БПЛА, приходят оптики, коллиматоры, пауэрбанки, магниферы, радиостанции, автомобили нам тоже предоставили. Самое главное — чувствуем поддержку от наших близких, родных, друзей, знакомых, просто граждан, которые дают нам поддержку эту", – заявил один из бойцов передовой.
https://ria.ru/20231010/lugansk-1901771938.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839712845_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_bffe6095af838686431bb8173915d560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров
Надежные люди, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ставропольского края
В зону СВО доставили 10 авто и военное снаряжение из Ставропольского края
ПЯТИГОРСК, 10 окт – РИА Новости.
Бойцам спецоперации доставили 10 автомобилей-внедорожников, противодроновые ружья и другое снаряжение из Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в телеграм-канале
.
Как следует из сообщения, глава региона навестил казаков-добровольцев батальона "Терек".
"Передал бойцам помощь, которую собирали всем краем. Десять автомобилей-внедорожников, противодроновые ружья, другое снаряжение, которое поможет еще эффективнее справляться с боевыми задачами. Это не первый такой конвой и не последний. Сбор помощи для передовой — процесс, который на Ставрополье идет постоянно", – заявил Владимиров в Telegram-канале.
Один из бойцов передовой выразил благодарность за оказанную помощь и поддержку. Его слова приводятся в видео, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
"Приходят дроны, БПЛА, приходят оптики, коллиматоры, пауэрбанки, магниферы, радиостанции, автомобили нам тоже предоставили. Самое главное — чувствуем поддержку от наших близких, родных, друзей, знакомых, просто граждан, которые дают нам поддержку эту", – заявил один из бойцов передовой.
Народный фронт Кубани начал помогать перинатальному центру Луганска