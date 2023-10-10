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При обстрелах на ливанской границе погибли два израильских солдата
При обстрелах на ливанской границе погибли два израильских солдата - РИА Новости, 10.10.2023
При обстрелах на ливанской границе погибли два израильских солдата
Два израильских солдата погибли в ходе обстрелов на ливанской границе, сообщает телеканал i24News со ссылкой на заявление ЦАХАЛ. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:35
2023-10-10T19:35
2023-10-10T19:47
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два израильских солдата погибли в ходе обстрелов на ливанской границе, сообщает телеканал i24News со ссылкой на заявление ЦАХАЛ."ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двух солдат в результате перестрелки на границе с Ливаном", - говорится в публикации телеканала.Ранее сообщалось, что ливанское движение "Хезболлах" наносит ракетные удары по территории Израиля. Израильские военные в ответ обстреливали наблюдательные посты "Хезболлах".
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РИА Новости
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
При обстрелах на ливанской границе погибли два израильских солдата
i24News: при обстрелах на ливанской границе погибли два израильских солдата