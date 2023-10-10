https://ria.ru/20231010/slovakiya-1901865960.html

В Словакии партия Hlas хочет коалиции с победившей на выборах Smer

В Словакии партия Hlas хочет коалиции с победившей на выборах Smer - РИА Новости, 10.10.2023

В Словакии партия Hlas хочет коалиции с победившей на выборах Smer

Партия Hlas, которая заняла третье место на парламентских выборах в Словакии, будет вести переговоры о коалиции с победившей на выборах партией экс-премьера... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T20:02

2023-10-10T20:02

2023-10-10T20:02

в мире

словакия

киев

роберт фицо

петер пеллегрини

зузана чапутова

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БРАТИСЛАВА, 10 окт - РИА Новости. Партия Hlas, которая заняла третье место на парламентских выборах в Словакии, будет вести переговоры о коалиции с победившей на выборах партией экс-премьера республики Роберта Фицо Smer, сообщил во вторник глава политического объединения Петер Пеллегрини. Партия Smer победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Ее глава Роберт Фицо уже трижды занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Он выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Президент Словакии Зузана Чапутова наделила Фицо полномочиями сформировать кабмин и дала ему на это две недели. Издание dennikn.sk сообщало, что Фицо и Пеллегрини ранее встречались, чтобы обсудить возможность создания коалиции. Как утверждает издание, Пеллегрини попросил для себя пост премьер-министра. "Мы приняли решение вести переговоры о коалиции с партиями Smer и SNS", - сказал Пеллегрини в ходе заявления для прессы. Он заявил, что его партия должна уважать выбор словацких избирателей. "Если граждане хотели видеть премьер-министром Петра Пеллегрини, то у них был шанс 30 сентября, но они сделали победителем Роберта Фицо… Перед выборами я говорил, что избиратели на этих выборах голосуют не только за партию, но и за будущего премьер-министра, я говорил, что если выиграет партия Smer, то главой правительства будет Роберт Фицо", - напомнил Пеллегрини. Для формирования правительства партии Smer необходимо было получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Победой на выборах Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. Сообщалось, что политик может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, у которой по итогам выборов 27 кресел в парламенте. Hlas возглавляет экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини, который сам ранее был членом Smer. Но даже объединения Smer и Hlas не хватило бы для создания полноценной коалиции, требовалась еще одна партия. Наиболее вероятным возможным третьим партнером по коалиции эксперты считали консервативную партию SNS, которая получила по итогам выборов 10 мест в парламенте. Местные политологи отмечали, что как раз от позиции Пеллегрини зависело получится ли у Фицо сформировать правящую коалицию. Второе место на выборах заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, получив 32 места в парламенте. Ее глава, 39-летний Михал Шимечка, заявлял, что они сделают все, чтобы не позволить партии Фицо собрать правительство. Если бы партия Hlas во главе с Пеллегрини согласилась на коалицию с Progresivne Slovensko, то у партии Фицо практически не было бы шансов сформировать кабинет министров.

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899999394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, киев, роберт фицо, петер пеллегрини, зузана чапутова