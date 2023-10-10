https://ria.ru/20231010/sireny-1901836081.html
В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу
В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2023
В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги в третий раз примерно за полчаса прозвучали в Ашкелоне на юге Израиля после того, как бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС)... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:51
2023-10-10T17:51
2023-10-10T17:52
ашкелон
израиль
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в третий раз примерно за полчаса прозвучали в Ашкелоне на юге Израиля после того, как бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) угрожали нанести ракетные удары по городу в 17.00, а также призывали население эвакуироваться. Об этом сообщает армия в своем Telegram-канале."Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231010/raketa-1901832683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашкелон, израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ашкелон, Израиль, В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу
В Ашкелоне в третий раз примерно за полчаса прозвучат сирены воздушной тревоги