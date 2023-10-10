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В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2023
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17:51 10.10.2023 (обновлено: 17:52 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/sireny-1901836081.html
В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу
В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2023
В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги в третий раз примерно за полчаса прозвучали в Ашкелоне на юге Израиля после того, как бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС)... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:51
2023-10-10T17:52
ашкелон
израиль
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в третий раз примерно за полчаса прозвучали в Ашкелоне на юге Израиля после того, как бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) угрожали нанести ракетные удары по городу в 17.00, а также призывали население эвакуироваться. Об этом сообщает армия в своем Telegram-канале."Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении.
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ашкелон, израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ашкелон, Израиль, В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу

В Ашкелоне в третий раз примерно за полчаса прозвучат сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Erik MarmorПоврежденный дом после попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле
Поврежденный дом после попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Erik Marmor
Поврежденный дом после попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в третий раз примерно за полчаса прозвучали в Ашкелоне на юге Израиля после того, как бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) угрожали нанести ракетные удары по городу в 17.00, а также призывали население эвакуироваться. Об этом сообщает армия в своем Telegram-канале.
«
"Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении.
Комната поврежденного в результате обстрела со стороны сектора Газа отеля в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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АшкелонИзраильВ миреХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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