https://ria.ru/20231010/sireny-1901836081.html

В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу

В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2023

В Ашкелоне в третий раз за полчаса объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги в третий раз примерно за полчаса прозвучали в Ашкелоне на юге Израиля после того, как бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС)... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:51

2023-10-10T17:51

2023-10-10T17:52

ашкелон

израиль

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в третий раз примерно за полчаса прозвучали в Ашкелоне на юге Израиля после того, как бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) угрожали нанести ракетные удары по городу в 17.00, а также призывали население эвакуироваться. Об этом сообщает армия в своем Telegram-канале."Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231010/raketa-1901832683.html

ашкелон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ашкелон, израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году