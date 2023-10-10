https://ria.ru/20231010/sessiya-1901825287.html
Посол России в Индонезии открыла очередную сессию SputnikPro
Посол России в Индонезии открыла очередную сессию SputnikPro - РИА Новости, 10.10.2023
Посол России в Индонезии открыла очередную сессию SputnikPro
При поддержке Посольства Российской Федерации в Джакарте состоялась первая сессия для Университета Индонезии, ведущего образовательного и исследовательского... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:06
2023-10-10T17:06
2023-10-10T17:06
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ДЖАКАРТА, 10 окт – РИА Новости. При поддержке Посольства Российской Федерации в Джакарте состоялась первая сессия для Университета Индонезии, ведущего образовательного и исследовательского центра в стране.Открывая мероприятие, Посол России в Индонезии Людмила Воробьева отметила: "История наших двусторонних отношений основана на наследии взаимного уважения и дружбы. Установленные 73 года назад дипломатические связи проложили путь к широкому партнерству в различных областях. Настоящая журналистика стремится к сбалансированному и точному изложению событий, не поддаваясь предвзятости или внешнему давлению, искажающему правду и тем самым искажающим историю. Поэтому сегодня вы услышите реальные истории о российских журналистах, отстаивающих подлинную журналистику".В ходе онлайн-встречи Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков рассказал слушателям о принципах работы современного информационного агентства, особенностях устройства государственных и частных СМИ, противостоянии однополярного и многополярного векторов на глобальном медиапространстве, а также феномене фейковых новостей.Лектор факультета социальных и политических наук Университета Индонезии Ардханаресвари Хандоко по итогам мероприятия поблагодарила организаторов: "Всегда здорово узнать точку зрения специалистов-практиков из других регионов мира касательно вопросов, связанных с медиа и коммуникациями. Спасибо, что поделились своими взглядами со студентами и воодушевили их на плодотворную дискуссию".Ранее в Индонезии к проекту SputnikPro уже присоединились Университет национального развития "Ветеран", Университет Удаяна, Президентский университет, а также Христианский университет Сатья Вакана.Университет Индонезии – один из ведущих государственных университетов Индонезии, основной кампус расположен в г. Депок. Основан в 1950 году и входит в число старейших вузов страны.
https://ria.ru/20231006/universitet-1901003823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", индонезия, россия, джакарта, sputnik
МИА "Россия сегодня", Индонезия, Россия, Джакарта, Sputnik
ДЖАКАРТА, 10 окт – РИА Новости. При поддержке Посольства Российской Федерации в Джакарте состоялась первая сессия для Университета Индонезии, ведущего образовательного и исследовательского центра в стране.
Открывая мероприятие, Посол России в Индонезии Людмила Воробьева
отметила: "История наших двусторонних отношений основана на наследии взаимного уважения и дружбы. Установленные 73 года назад дипломатические связи проложили путь к широкому партнерству в различных областях. Настоящая журналистика стремится к сбалансированному и точному изложению событий, не поддаваясь предвзятости или внешнему давлению, искажающему правду и тем самым искажающим историю. Поэтому сегодня вы услышите реальные истории о российских журналистах, отстаивающих подлинную журналистику".
В ходе онлайн-встречи Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков рассказал слушателям о принципах работы современного информационного агентства, особенностях устройства государственных и частных СМИ, противостоянии однополярного и многополярного векторов на глобальном медиапространстве, а также феномене фейковых новостей.
Лектор факультета социальных и политических наук Университета Индонезии Ардханаресвари Хандоко по итогам мероприятия поблагодарила организаторов: "Всегда здорово узнать точку зрения специалистов-практиков из других регионов мира касательно вопросов, связанных с медиа и коммуникациями. Спасибо, что поделились своими взглядами со студентами и воодушевили их на плодотворную дискуссию".
К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении
Ранее в Индонезии к проекту SputnikPro уже присоединились Университет национального развития "Ветеран", Университет Удаяна, Президентский университет, а также Христианский университет Сатья Вакана.
Университет Индонезии – один из ведущих государственных университетов Индонезии, основной кампус расположен в г. Депок. Основан в 1950 году и входит в число старейших вузов страны.