Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Индонезии открыла очередную сессию SputnikPro - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/sessiya-1901825287.html
Посол России в Индонезии открыла очередную сессию SputnikPro
Посол России в Индонезии открыла очередную сессию SputnikPro - РИА Новости, 10.10.2023
Посол России в Индонезии открыла очередную сессию SputnikPro
При поддержке Посольства Российской Федерации в Джакарте состоялась первая сессия для Университета Индонезии, ведущего образовательного и исследовательского... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:06
2023-10-10T17:06
миа "россия сегодня"
индонезия
россия
джакарта
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901820940_0:276:1601:1176_1920x0_80_0_0_3bec376bf958374c9e60cade987c8eae.jpg
ДЖАКАРТА, 10 окт – РИА Новости. При поддержке Посольства Российской Федерации в Джакарте состоялась первая сессия для Университета Индонезии, ведущего образовательного и исследовательского центра в стране.Открывая мероприятие, Посол России в Индонезии Людмила Воробьева отметила: "История наших двусторонних отношений основана на наследии взаимного уважения и дружбы. Установленные 73 года назад дипломатические связи проложили путь к широкому партнерству в различных областях. Настоящая журналистика стремится к сбалансированному и точному изложению событий, не поддаваясь предвзятости или внешнему давлению, искажающему правду и тем самым искажающим историю. Поэтому сегодня вы услышите реальные истории о российских журналистах, отстаивающих подлинную журналистику".В ходе онлайн-встречи Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков рассказал слушателям о принципах работы современного информационного агентства, особенностях устройства государственных и частных СМИ, противостоянии однополярного и многополярного векторов на глобальном медиапространстве, а также феномене фейковых новостей.Лектор факультета социальных и политических наук Университета Индонезии Ардханаресвари Хандоко по итогам мероприятия поблагодарила организаторов: "Всегда здорово узнать точку зрения специалистов-практиков из других регионов мира касательно вопросов, связанных с медиа и коммуникациями. Спасибо, что поделились своими взглядами со студентами и воодушевили их на плодотворную дискуссию".Ранее в Индонезии к проекту SputnikPro уже присоединились Университет национального развития "Ветеран", Университет Удаяна, Президентский университет, а также Христианский университет Сатья Вакана.Университет Индонезии – один из ведущих государственных университетов Индонезии, основной кампус расположен в г. Депок. Основан в 1950 году и входит в число старейших вузов страны.
https://ria.ru/20231006/universitet-1901003823.html
индонезия
россия
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901820940_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_643975dc6bdc99be6a909bd5ea4341f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миа "россия сегодня", индонезия, россия, джакарта, sputnik
МИА "Россия сегодня", Индонезия, Россия, Джакарта, Sputnik

Посол России в Индонезии открыла очередную сессию SputnikPro

© Фото : Университет ИндонезииПосол России в Индонезии открыла очередную сессию SputnikPro
Посол России в Индонезии открыла очередную сессию SputnikPro - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Университет Индонезии
Посол России в Индонезии открыла очередную сессию SputnikPro
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 10 окт – РИА Новости. При поддержке Посольства Российской Федерации в Джакарте состоялась первая сессия для Университета Индонезии, ведущего образовательного и исследовательского центра в стране.
Открывая мероприятие, Посол России в Индонезии Людмила Воробьева отметила: "История наших двусторонних отношений основана на наследии взаимного уважения и дружбы. Установленные 73 года назад дипломатические связи проложили путь к широкому партнерству в различных областях. Настоящая журналистика стремится к сбалансированному и точному изложению событий, не поддаваясь предвзятости или внешнему давлению, искажающему правду и тем самым искажающим историю. Поэтому сегодня вы услышите реальные истории о российских журналистах, отстаивающих подлинную журналистику".
В ходе онлайн-встречи Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков рассказал слушателям о принципах работы современного информационного агентства, особенностях устройства государственных и частных СМИ, противостоянии однополярного и многополярного векторов на глобальном медиапространстве, а также феномене фейковых новостей.
Лектор факультета социальных и политических наук Университета Индонезии Ардханаресвари Хандоко по итогам мероприятия поблагодарила организаторов: "Всегда здорово узнать точку зрения специалистов-практиков из других регионов мира касательно вопросов, связанных с медиа и коммуникациями. Спасибо, что поделились своими взглядами со студентами и воодушевили их на плодотворную дискуссию".
Директор по международному сотрудничеству медиагруппы Россия сегодня Василий Пушков и и начальник управления имиджевых проектов Дирекции международного сотрудничества Кристина Лях во время сессии SputnikPro - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
К проекту SputnikPro присоединился старейший университет Кении
6 октября, 17:01
Ранее в Индонезии к проекту SputnikPro уже присоединились Университет национального развития "Ветеран", Университет Удаяна, Президентский университет, а также Христианский университет Сатья Вакана.
Университет Индонезии – один из ведущих государственных университетов Индонезии, основной кампус расположен в г. Депок. Основан в 1950 году и входит в число старейших вузов страны.
 
МИА "Россия сегодня"ИндонезияРоссияДжакартаSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала