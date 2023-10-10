https://ria.ru/20231010/salibekova-1901788787.html
Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть
Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть - РИА Новости, 10.10.2023
Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть
Блогерша и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Салибекова попала вместе с детьми в аварию, о чем сообщила на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:44
2023-10-10T15:44
2023-10-10T16:10
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
авария
смоленская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901796169_0:294:1080:902_1920x0_80_0_0_817fb4767d36b551c279a314bd236ccb.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Блогерша и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Салибекова попала вместе с детьми в аварию, о чем сообщила на своей странице в Instagram*. "Приехали!" — написала Салибекова и приложила фотографию своей машины, съехавшую в кювет. До того блогерша сообщила из авто, что отправилась вместе с детьми в туристическую деревню в Смоленской области. По пути она снимала и выкладывала видеоролики с видом на темную дорогу, а также рассказывала о предстоящем отдыхе. По словам Салибековой, в ходе ДТП она и дети не пострадали. "Спасибо большое всем, кто переживал. С детками и со мной все хорошо", — успокоила подписчиков блогерша. В комментариях пользователи порадовались за Юлию и ее детей. Однако нашлись и те, кто осудил многодетную мать в безответственности. "Для чего снимать дорогу? Дети с вами, ночь, видимость плохая", "Зачем снимать видео за рулем ночью", "Отберите у этой женщины права", — возмутились хейтеры. Юлия пришла на "Дом-2" вместе сестрой в 2010-м году, и встретила на проекте своего будущего мужа Тиграна Салибекова. В следующем году пара узаконила отношения, и покинула проект.Вскоре у супругов родился первый сын Ролан. Затем пара приветствовала еще двух: Эльдара и Баграта. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230830/ayza-1893217574.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901796169_0:255:1080:1065_1920x0_80_0_0_b5a7558ecd35a33512c968371150842a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, авария, смоленская область, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Авария, Смоленская область, Россия
Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть
Блогерша Юлия Салибекова слетела на машине в кювет, когда снимала сторисы
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Блогерша и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Салибекова попала вместе с детьми в аварию, о чем сообщила на своей странице в Instagram*.
«
"Приехали!" — написала Салибекова и приложила фотографию своей машины, съехавшую в кювет.
До того блогерша сообщила из авто, что отправилась вместе с детьми в туристическую деревню в Смоленской области.
По пути она снимала и выкладывала видеоролики с видом на темную дорогу, а также рассказывала о предстоящем отдыхе.
По словам Салибековой, в ходе ДТП она и дети не пострадали.
«
"Спасибо большое всем, кто переживал. С детками и со мной все хорошо", — успокоила подписчиков блогерша.
В комментариях пользователи порадовались за Юлию и ее детей. Однако нашлись и те, кто осудил многодетную мать в безответственности.
«
"Для чего снимать дорогу? Дети с вами, ночь, видимость плохая", "Зачем снимать видео за рулем ночью", "Отберите у этой женщины права", — возмутились хейтеры.
Юлия пришла на "Дом-2" вместе сестрой в 2010-м году, и встретила на проекте своего будущего мужа Тиграна Салибекова. В следующем году пара узаконила отношения, и покинула проект.
Вскоре у супругов родился первый сын Ролан. Затем пара приветствовала еще двух: Эльдара и Баграта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Бывшая жена Гуфа сбила россиянина на Бали