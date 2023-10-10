https://ria.ru/20231010/salibekova-1901788787.html

Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть

Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть - РИА Новости, 10.10.2023

Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть

Блогерша и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Салибекова попала вместе с детьми в аварию, о чем сообщила на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:44

2023-10-10T15:44

2023-10-10T16:10

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Блогерша и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Салибекова попала вместе с детьми в аварию, о чем сообщила на своей странице в Instagram*. "Приехали!" — написала Салибекова и приложила фотографию своей машины, съехавшую в кювет. До того блогерша сообщила из авто, что отправилась вместе с детьми в туристическую деревню в Смоленской области. По пути она снимала и выкладывала видеоролики с видом на темную дорогу, а также рассказывала о предстоящем отдыхе. По словам Салибековой, в ходе ДТП она и дети не пострадали. "Спасибо большое всем, кто переживал. С детками и со мной все хорошо", — успокоила подписчиков блогерша. В комментариях пользователи порадовались за Юлию и ее детей. Однако нашлись и те, кто осудил многодетную мать в безответственности. "Для чего снимать дорогу? Дети с вами, ночь, видимость плохая", "Зачем снимать видео за рулем ночью", "Отберите у этой женщины права", — возмутились хейтеры. Юлия пришла на "Дом-2" вместе сестрой в 2010-м году, и встретила на проекте своего будущего мужа Тиграна Салибекова. В следующем году пара узаконила отношения, и покинула проект.Вскоре у супругов родился первый сын Ролан. Затем пара приветствовала еще двух: Эльдара и Баграта. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230830/ayza-1893217574.html

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, авария, смоленская область, россия