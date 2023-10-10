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Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть - РИА Новости, 10.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:44 10.10.2023 (обновлено: 16:10 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/salibekova-1901788787.html
Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть
Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть - РИА Новости, 10.10.2023
Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть
Блогерша и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Салибекова попала вместе с детьми в аварию, о чем сообщила на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:44
2023-10-10T16:10
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Блогерша и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Салибекова попала вместе с детьми в аварию, о чем сообщила на своей странице в Instagram*. "Приехали!" — написала Салибекова и приложила фотографию своей машины, съехавшую в кювет. До того блогерша сообщила из авто, что отправилась вместе с детьми в туристическую деревню в Смоленской области. По пути она снимала и выкладывала видеоролики с видом на темную дорогу, а также рассказывала о предстоящем отдыхе. По словам Салибековой, в ходе ДТП она и дети не пострадали. "Спасибо большое всем, кто переживал. С детками и со мной все хорошо", — успокоила подписчиков блогерша. В комментариях пользователи порадовались за Юлию и ее детей. Однако нашлись и те, кто осудил многодетную мать в безответственности. "Для чего снимать дорогу? Дети с вами, ночь, видимость плохая", "Зачем снимать видео за рулем ночью", "Отберите у этой женщины права", — возмутились хейтеры. Юлия пришла на "Дом-2" вместе сестрой в 2010-м году, и встретила на проекте своего будущего мужа Тиграна Салибекова. В следующем году пара узаконила отношения, и покинула проект.Вскоре у супругов родился первый сын Ролан. Затем пара приветствовала еще двух: Эльдара и Баграта. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, авария, смоленская область, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Авария, Смоленская область, Россия
Экс-участница "Дома-2" попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть

Блогерша Юлия Салибекова слетела на машине в кювет, когда снимала сторисы

© Фото : @salibekovaФото, опубликованное в соцсетях Юлии Салибековой
Фото, опубликованное в соцсетях Юлии Салибековой - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : @salibekova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Блогерша и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Салибекова попала вместе с детьми в аварию, о чем сообщила на своей странице в Instagram*.
© Фото : @salibekovaСкрин сторис из соцсети Юлии Салибековой
Скрин сторис из соцсети Юлии Салибековой - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : @salibekova
Скрин сторис из соцсети Юлии Салибековой
«
"Приехали!" — написала Салибекова и приложила фотографию своей машины, съехавшую в кювет.
До того блогерша сообщила из авто, что отправилась вместе с детьми в туристическую деревню в Смоленской области.
© Фото : @salibekovaСкрин сторис из соцсети экс-участницы "Дома-2" Юлии Салибековой
Скрин сторис из соцсети экс-участницы Дома-2 Юлии Салибековой - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : @salibekova
Скрин сторис из соцсети экс-участницы "Дома-2" Юлии Салибековой
По пути она снимала и выкладывала видеоролики с видом на темную дорогу, а также рассказывала о предстоящем отдыхе.
По словам Салибековой, в ходе ДТП она и дети не пострадали.
«
"Спасибо большое всем, кто переживал. С детками и со мной все хорошо", — успокоила подписчиков блогерша.
© Фото : @salibekovaСтоп-кадр из видео, опубликованного в соцсетях Юлии Салибековой
Стоп-кадр из видео, опубликованного в соцсетях Юлии Салибековой - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : @salibekova
Стоп-кадр из видео, опубликованного в соцсетях Юлии Салибековой
В комментариях пользователи порадовались за Юлию и ее детей. Однако нашлись и те, кто осудил многодетную мать в безответственности.
«
"Для чего снимать дорогу? Дети с вами, ночь, видимость плохая", "Зачем снимать видео за рулем ночью", "Отберите у этой женщины права", — возмутились хейтеры.
Юлия пришла на "Дом-2" вместе сестрой в 2010-м году, и встретила на проекте своего будущего мужа Тиграна Салибекова. В следующем году пара узаконила отношения, и покинула проект.
Вскоре у супругов родился первый сын Ролан. Затем пара приветствовала еще двух: Эльдара и Баграта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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