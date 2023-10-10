Авиакомпания Delta Airlines отменила все рейсы в Тель-Авив, сообщили СМИ
Hill: авиакомпания Delta Airlines отменила рейсы в Тель-Авив до конца октября
© AP Photo / Paul SancyaСамолет авиакомпании Delta Airlines
© AP Photo / Paul Sancya
Самолет авиакомпании Delta Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Авиакомпания Delta Airlines отменила все рейсы в Тель-Авив до конца октября на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает издание Hill со ссылкой на представителя компании.
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"Все рейсы в международный аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве были отменены до 31 октября", - говорится в сообщении.
По данным издания, Delta планирует работать с правительством США, чтобы помочь американским гражданам, желающим вернуться на родину.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.