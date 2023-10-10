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Авиакомпания Delta Airlines отменила все рейсы в Тель-Авив, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2023
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05:14 10.10.2023 (обновлено: 05:15 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/reysy-1901647924.html
Авиакомпания Delta Airlines отменила все рейсы в Тель-Авив, сообщили СМИ
Авиакомпания Delta Airlines отменила все рейсы в Тель-Авив, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2023
Авиакомпания Delta Airlines отменила все рейсы в Тель-Авив, сообщили СМИ
Авиакомпания Delta Airlines отменила все рейсы в Тель-Авив до конца октября на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает издание Hill со ссылкой РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T05:14
2023-10-10T05:15
израиль
тель-авив
палестина
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Авиакомпания Delta Airlines отменила все рейсы в Тель-Авив до конца октября на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает издание Hill со ссылкой на представителя компании. "Все рейсы в международный аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве были отменены до 31 октября", - говорится в сообщении. По данным издания, Delta планирует работать с правительством США, чтобы помочь американским гражданам, желающим вернуться на родину. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/reysy-1901566616.html
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израиль, тель-авив, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Тель-Авив, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Авиакомпания Delta Airlines отменила все рейсы в Тель-Авив, сообщили СМИ

Hill: авиакомпания Delta Airlines отменила рейсы в Тель-Авив до конца октября

© AP Photo / Paul SancyaСамолет авиакомпании Delta Airlines
Самолет авиакомпании Delta Airlines - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Paul Sancya
Самолет авиакомпании Delta Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Авиакомпания Delta Airlines отменила все рейсы в Тель-Авив до конца октября на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает издание Hill со ссылкой на представителя компании.
«
"Все рейсы в международный аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве были отменены до 31 октября", - говорится в сообщении.
По данным издания, Delta планирует работать с правительством США, чтобы помочь американским гражданам, желающим вернуться на родину.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
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Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильТель-АвивПалестинаБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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