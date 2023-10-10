https://ria.ru/20231010/relokanty-1901782403.html

Володин жестко предупредил поддержавших Украину релокантов

Володин жестко предупредил поддержавших Украину релокантов - РИА Новости, 10.10.2023

Володин жестко предупредил поддержавших Украину релокантов

Релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:57

2023-10-10T14:57

2023-10-10T16:34

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, покинувшие страну и "совершившие подлые поступки" должны понимать, что на родине их не просто не ждут. Володин уточнил, что речь идет о тех, кто открыто высказывался в поддержку украинских властей и радовался террористическим атакам Киева на российские регионы."Но если он (релокант. — Прим.ред.) приедет сюда, Магадан ему обеспечен", — сказал он на пленарном заседании.Володин добавил, что в России релоканты не нужны, и поэтому надо сделать все необходимое, "чтобы таких не оказалось". По его словам, эти люди должны оставаться там, куда они эмигрировали."И правильно было бы, раз уж они выбор свой сделали, пускай одевают форму и защищают эту страну, которую они выбрали для себя Родиной… Поэтому нам позицию надо занимать. А так иначе сюда приедут, покаются, приедут, тут у нас тоже много тех, кто говорит о растревоженных душах. Ну как же вот, да, испугались, но они такие, ну а куда мы без них?!" — подчеркнул он.Председатель Госдумы добавил, что без релокантов "дышать стало лучше".

https://ria.ru/20231009/izrail-1901484897.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф