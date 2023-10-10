Развитие России до 2040 года обсудят на форуме "Сделано в России"
© РЭЦВ рамках форума "Сделано в России" пройдет выставка экспортеров
© РЭЦ
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" продолжит дискуссию о стратегии развития России в ближайшие 20 лет. Этому будет посвящена сессия "Горизонт 2040: формула развития России", которая пройдет 20 октября с участием представителей власти, экспертного сообщества и бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Проект "Горизонт-2040" запущен Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) в ноябре 2022 года. Основные задачи проекта - формирование видения ключевых вызовов и трендов, которые с разной степенью вероятности могут произойти в основных сферах социально-экономической жизни как российского, так и мирового сообщества, а также определение важнейших возможностей и угроз развитию на горизонте 2040 года", - говорится в сообщении.
За год проект объединил более 200 ведущих российских экспертов в областях экономики, демографии, экологии и климата, энергетики, технологий, космоса, здравоохранения, социокультуры.
"Проект "Горизонт-2040" дает нам возможность сконцентрировать усилия экспертов из самых разных сфер на формировании сценария и форсайт-прогноза России в мире на горизонте ближайших 20 лет с целью определения глобальных конкурентных преимуществ нашей страны и необходимых направлений усилий для их реализации. На форуме в этом году мы выйдем с набором таких сценариев, формул развития и обсудим, как ими можно управлять", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"В рамках инициативы "Горизонт-2040" мы хотим увидеть развитие России в различных отраслях: в здравоохранении и демографии, в вопросах продовольственной и климатической безопасности, в новых технологиях и в энергетике. От того, какая стратегия будет выбрана для этих направлений, во многом зависит устойчивое развитие страны, качество жизни людей. Поэтому мы привлекаем в проект самый широкий пул экспертов и всегда открыты к обсуждению его результатов", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Чтобы посетить мероприятия форума, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.