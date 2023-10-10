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Развитие России до 2040 года обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2023
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12:01 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/razvitie-1901710734.html
Развитие России до 2040 года обсудят на форуме "Сделано в России"
Развитие России до 2040 года обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2023
Развитие России до 2040 года обсудят на форуме "Сделано в России"
Международный экспортный форум "Сделано в России" продолжит дискуссию о стратегии развития России в ближайшие 20 лет. Этому будет посвящена сессия "Горизонт... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:01
2023-10-10T12:01
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
светлана чупшева
россия
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" продолжит дискуссию о стратегии развития России в ближайшие 20 лет. Этому будет посвящена сессия "Горизонт 2040: формула развития России", которая пройдет 20 октября с участием представителей власти, экспертного сообщества и бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Проект "Горизонт-2040" запущен Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) в ноябре 2022 года. Основные задачи проекта - формирование видения ключевых вызовов и трендов, которые с разной степенью вероятности могут произойти в основных сферах социально-экономической жизни как российского, так и мирового сообщества, а также определение важнейших возможностей и угроз развитию на горизонте 2040 года", - говорится в сообщении.За год проект объединил более 200 ведущих российских экспертов в областях экономики, демографии, экологии и климата, энергетики, технологий, космоса, здравоохранения, социокультуры."Проект "Горизонт-2040" дает нам возможность сконцентрировать усилия экспертов из самых разных сфер на формировании сценария и форсайт-прогноза России в мире на горизонте ближайших 20 лет с целью определения глобальных конкурентных преимуществ нашей страны и необходимых направлений усилий для их реализации. На форуме в этом году мы выйдем с набором таких сценариев, формул развития и обсудим, как ими можно управлять", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."В рамках инициативы "Горизонт-2040" мы хотим увидеть развитие России в различных отраслях: в здравоохранении и демографии, в вопросах продовольственной и климатической безопасности, в новых технологиях и в энергетике. От того, какая стратегия будет выбрана для этих направлений, во многом зависит устойчивое развитие страны, качество жизни людей. Поэтому мы привлекаем в проект самый широкий пул экспертов и всегда открыты к обсуждению его результатов", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).Чтобы посетить мероприятия форума, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.
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экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, светлана чупшева, россия, форум "сделано в россии"
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Светлана Чупшева, Россия, Форум "Сделано в России"

Развитие России до 2040 года обсудят на форуме "Сделано в России"

© РЭЦВ рамках форума "Сделано в России" пройдет выставка экспортеров
В рамках форума Сделано в России пройдет выставка экспортеров
© РЭЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" продолжит дискуссию о стратегии развития России в ближайшие 20 лет. Этому будет посвящена сессия "Горизонт 2040: формула развития России", которая пройдет 20 октября с участием представителей власти, экспертного сообщества и бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Проект "Горизонт-2040" запущен Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) в ноябре 2022 года. Основные задачи проекта - формирование видения ключевых вызовов и трендов, которые с разной степенью вероятности могут произойти в основных сферах социально-экономической жизни как российского, так и мирового сообщества, а также определение важнейших возможностей и угроз развитию на горизонте 2040 года", - говорится в сообщении.
За год проект объединил более 200 ведущих российских экспертов в областях экономики, демографии, экологии и климата, энергетики, технологий, космоса, здравоохранения, социокультуры.
"Проект "Горизонт-2040" дает нам возможность сконцентрировать усилия экспертов из самых разных сфер на формировании сценария и форсайт-прогноза России в мире на горизонте ближайших 20 лет с целью определения глобальных конкурентных преимуществ нашей страны и необходимых направлений усилий для их реализации. На форуме в этом году мы выйдем с набором таких сценариев, формул развития и обсудим, как ими можно управлять", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на площадке ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
РЭЦ: экспорт в творческой индустрии обсудят на форуме "Сделано в России"
5 октября, 15:28
"В рамках инициативы "Горизонт-2040" мы хотим увидеть развитие России в различных отраслях: в здравоохранении и демографии, в вопросах продовольственной и климатической безопасности, в новых технологиях и в энергетике. От того, какая стратегия будет выбрана для этих направлений, во многом зависит устойчивое развитие страны, качество жизни людей. Поэтому мы привлекаем в проект самый широкий пул экспертов и всегда открыты к обсуждению его результатов", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).
Чтобы посетить мероприятия форума, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаСветлана ЧупшеваРоссияФорум "Сделано в России"
 
 
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