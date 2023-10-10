https://ria.ru/20231010/razvitie-1901710734.html

Развитие России до 2040 года обсудят на форуме "Сделано в России"

Развитие России до 2040 года обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2023

Развитие России до 2040 года обсудят на форуме "Сделано в России"

Международный экспортный форум "Сделано в России" продолжит дискуссию о стратегии развития России в ближайшие 20 лет. Этому будет посвящена сессия "Горизонт... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:01

2023-10-10T12:01

2023-10-10T12:01

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

светлана чупшева

россия

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" продолжит дискуссию о стратегии развития России в ближайшие 20 лет. Этому будет посвящена сессия "Горизонт 2040: формула развития России", которая пройдет 20 октября с участием представителей власти, экспертного сообщества и бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Проект "Горизонт-2040" запущен Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) в ноябре 2022 года. Основные задачи проекта - формирование видения ключевых вызовов и трендов, которые с разной степенью вероятности могут произойти в основных сферах социально-экономической жизни как российского, так и мирового сообщества, а также определение важнейших возможностей и угроз развитию на горизонте 2040 года", - говорится в сообщении.За год проект объединил более 200 ведущих российских экспертов в областях экономики, демографии, экологии и климата, энергетики, технологий, космоса, здравоохранения, социокультуры."Проект "Горизонт-2040" дает нам возможность сконцентрировать усилия экспертов из самых разных сфер на формировании сценария и форсайт-прогноза России в мире на горизонте ближайших 20 лет с целью определения глобальных конкурентных преимуществ нашей страны и необходимых направлений усилий для их реализации. На форуме в этом году мы выйдем с набором таких сценариев, формул развития и обсудим, как ими можно управлять", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."В рамках инициативы "Горизонт-2040" мы хотим увидеть развитие России в различных отраслях: в здравоохранении и демографии, в вопросах продовольственной и климатической безопасности, в новых технологиях и в энергетике. От того, какая стратегия будет выбрана для этих направлений, во многом зависит устойчивое развитие страны, качество жизни людей. Поэтому мы привлекаем в проект самый широкий пул экспертов и всегда открыты к обсуждению его результатов", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).Чтобы посетить мероприятия форума, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.

https://ria.ru/20231005/eksport-1900706548.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, светлана чупшева, россия, форум "сделано в россии"