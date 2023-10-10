https://ria.ru/20231010/rassledovanie-1901674933.html
Следователи начали проверку после избиения ребенка в хабаровской школе
Следователи начали проверку после избиения ребенка в хабаровской школе - РИА Новости, 10.10.2023
Следователи начали проверку после избиения ребенка в хабаровской школе
Следственные органы проверят на халатность руководство школы в Хабаровском крае, где подросток избил своего одноклассника, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:34
2023-10-10T10:34
2023-10-10T10:48
происшествия
россия
хабаровский край
советско-гаванский район
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ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Следственные органы проверят на халатность руководство школы в Хабаровском крае, где подросток избил своего одноклассника, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Дарья Немцева.В интернете стало распространяться видео, на котором школьник избивает своего одноклассника свернутым спортивным ковриком и бросает на пол ребенка. Дети одеты в форму как у кадетов: черные брюки, желтая рубашка и красные погоны. Утверждается, что над этим мальчиком издеваются не в первый раз."Проводится процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Пока выясняются все обстоятельства произошедшего", - рассказала Немцева.В релизе ведомства отмечается со ссылкой на СМИ и соцсети, что пострадавший - третьеклассник.Как уточнили агентству в прокуратуре региона, инцидент произошел в МБОУ СШ №16 поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района. По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное.Местная прокуратура проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних, после чего даст оценку деятельности должностных лиц образовательного учреждения и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Средней школе №16 присвоено имя Героя России гвардии старшего лейтенанта Валерия Заволянского, погибшего в ходе СВО.
https://ria.ru/20221107/proverka-1829670073.html
https://ria.ru/20221007/izbienie-1822214691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, хабаровский край, советско-гаванский район
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Советско-Гаванский район
Следователи начали проверку после избиения ребенка в хабаровской школе
Следователи проверят школу в Хабаровском крае, где подросток избил одноклассника
ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Следственные органы проверят на халатность руководство школы в Хабаровском крае, где подросток избил своего одноклассника, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Дарья Немцева.
В интернете стало распространяться видео, на котором школьник избивает своего одноклассника свернутым спортивным ковриком и бросает на пол ребенка. Дети одеты в форму как у кадетов: черные брюки, желтая рубашка и красные погоны. Утверждается, что над этим мальчиком издеваются не в первый раз.
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"Проводится процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Пока выясняются все обстоятельства произошедшего", - рассказала Немцева.
В релизе ведомства отмечается со ссылкой на СМИ и соцсети, что пострадавший - третьеклассник.
Как уточнили агентству в прокуратуре региона, инцидент произошел в МБОУ СШ №16 поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района
. По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное.
Местная прокуратура проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних, после чего даст оценку деятельности должностных лиц образовательного учреждения и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Средней школе №16 присвоено имя Героя России гвардии старшего лейтенанта Валерия Заволянского, погибшего в ходе СВО.
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