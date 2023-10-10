https://ria.ru/20231010/rassledovanie-1901674933.html

Следователи начали проверку после избиения ребенка в хабаровской школе

Следователи начали проверку после избиения ребенка в хабаровской школе - РИА Новости, 10.10.2023

Следователи начали проверку после избиения ребенка в хабаровской школе

Следственные органы проверят на халатность руководство школы в Хабаровском крае, где подросток избил своего одноклассника, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:34

2023-10-10T10:34

2023-10-10T10:48

происшествия

россия

хабаровский край

советско-гаванский район

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ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Следственные органы проверят на халатность руководство школы в Хабаровском крае, где подросток избил своего одноклассника, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Дарья Немцева.В интернете стало распространяться видео, на котором школьник избивает своего одноклассника свернутым спортивным ковриком и бросает на пол ребенка. Дети одеты в форму как у кадетов: черные брюки, желтая рубашка и красные погоны. Утверждается, что над этим мальчиком издеваются не в первый раз."Проводится процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Пока выясняются все обстоятельства произошедшего", - рассказала Немцева.В релизе ведомства отмечается со ссылкой на СМИ и соцсети, что пострадавший - третьеклассник.Как уточнили агентству в прокуратуре региона, инцидент произошел в МБОУ СШ №16 поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района. По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное.Местная прокуратура проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних, после чего даст оценку деятельности должностных лиц образовательного учреждения и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Средней школе №16 присвоено имя Героя России гвардии старшего лейтенанта Валерия Заволянского, погибшего в ходе СВО.

https://ria.ru/20221107/proverka-1829670073.html

https://ria.ru/20221007/izbienie-1822214691.html

россия

хабаровский край

советско-гаванский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, хабаровский край, советско-гаванский район