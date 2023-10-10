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Мадуро: США и ЕС закрывают глаза на продажу Украиной оружия на черный рынок

Мадуро: США и ЕС закрывают глаза на продажу Украиной оружия на черный рынок - РИА Новости, 10.10.2023

Мадуро: США и ЕС закрывают глаза на продажу Украиной оружия на черный рынок

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал США и ЕС за то, что они закрывают глаза на продажу Украиной оружия на черный рынок, следует из слов главы... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:13

2023-10-10T15:13

2023-10-10T15:13

израиль

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КАРАКАС, 10 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал США и ЕС за то, что они закрывают глаза на продажу Украиной оружия на черный рынок, следует из слов главы государства. "Правительство США и правительства Европы, которые потратили миллиарды долларов и евро на оружие и военные технологи, затыкают уши, закрывают глаза, когда все это оружие, которое они отправили на Украину, оказывается на черном рынке", - сказал он в эфире программы "С Мадуро +". "Страшная коррупция на Украине, тотальная, начиная с Зеленского и дальше вниз (по служебной лестнице), все договариваются о продаже оружия любого типа, и это оружие циркулирует повсюду. Это ещё одно безумие, в которое НАТО вмешало Украину", - добавил Мадуро. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о рисках поставок киевскому режиму натовского оружия, которое впоследствии расползается "на черные рынки" стран мира. Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе из Украины. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/postavki-1901511662.html

https://ria.ru/20231009/oruzhie-1901521183.html

https://ria.ru/20231010/khamas-1901756361.html

израиль

украина

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израиль, украина, сша, марджори тейлор грин, мария захарова, николас мадуро, хамас, оон, евросоюз