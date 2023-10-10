Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке
Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке
Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Поддержка США Израиля может закончиться тотальными потрясениями на Ближнем Востоке и обернуться антиамериканскими настроениями во всем мусульманском мире, сообщил РИА Новости экс-посол США в Саудовской Аравии, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чес Фриман.
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"США будут рефлекторно поддерживать Израиль, но это вызовет гораздо большие антиамериканские настроения на Ближнем Востоке и во всем мусульманском мире", - сказал он.
При этом Фриман отметил, что кризис навряд ли ограничится Израилем и сектором Газа и "даст метастазы" в соседние страны. "Геополитические угрозы могут быстро распространиться на Ливан и Сирию", - подчеркнул он.
Фриман добавил, что израильско-американская несбыточная мечта о нормализации отношений с Саудовской Аравией также канула в лету в обозримом будущем.
Администрация Байдена, похоже, была застигнута врасплох внезапной и успешной атакой ХАМАС, заявил экс-дипломат.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.