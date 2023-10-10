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Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2023
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18:30 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/potryaseniya-1901847621.html
Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке
Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2023
Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке
Поддержка США Израиля может закончиться тотальными потрясениями на Ближнем Востоке и обернуться антиамериканскими настроениями во всем мусульманском мире,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:30
2023-10-10T18:30
в мире
израиль
сша
ближний восток
сергей лавров
биньямин нетаньяху
оон
хамас
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Поддержка США Израиля может закончиться тотальными потрясениями на Ближнем Востоке и обернуться антиамериканскими настроениями во всем мусульманском мире, сообщил РИА Новости экс-посол США в Саудовской Аравии, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чес Фриман. "США будут рефлекторно поддерживать Израиль, но это вызовет гораздо большие антиамериканские настроения на Ближнем Востоке и во всем мусульманском мире", - сказал он. При этом Фриман отметил, что кризис навряд ли ограничится Израилем и сектором Газа и "даст метастазы" в соседние страны. "Геополитические угрозы могут быстро распространиться на Ливан и Сирию", - подчеркнул он. Фриман добавил, что израильско-американская несбыточная мечта о нормализации отношений с Саудовской Аравией также канула в лету в обозримом будущем. Администрация Байдена, похоже, была застигнута врасплох внезапной и успешной атакой ХАМАС, заявил экс-дипломат. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/fokus-1901772786.html
https://ria.ru/20231010/bayden-1901811694.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке

Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Поддержка США Израиля может закончиться тотальными потрясениями на Ближнем Востоке и обернуться антиамериканскими настроениями во всем мусульманском мире, сообщил РИА Новости экс-посол США в Саудовской Аравии, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чес Фриман.
«
"США будут рефлекторно поддерживать Израиль, но это вызовет гораздо большие антиамериканские настроения на Ближнем Востоке и во всем мусульманском мире", - сказал он.
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Вчера, 14:27
При этом Фриман отметил, что кризис навряд ли ограничится Израилем и сектором Газа и "даст метастазы" в соседние страны. "Геополитические угрозы могут быстро распространиться на Ливан и Сирию", - подчеркнул он.
Фриман добавил, что израильско-американская несбыточная мечта о нормализации отношений с Саудовской Аравией также канула в лету в обозримом будущем.
Администрация Байдена, похоже, была застигнута врасплох внезапной и успешной атакой ХАМАС, заявил экс-дипломат.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Вчера, 16:28
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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