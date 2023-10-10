https://ria.ru/20231010/pogoda-1901654905.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 10.10.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачно, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, до плюс 5 ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:04
2023-10-10T08:04
2023-10-10T08:04
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Облачно, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, до плюс 5 ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая часть циклона. В Москве по-прежнему облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Москве плюс 3 - плюс 5, на территории Подмосковье от 1 до 5 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20230921/pogoda-1897786561.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидаются дождь со снегом и до пяти градусов тепла