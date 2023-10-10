https://ria.ru/20231010/pogibshie-1901883699.html

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 900

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 900 - РИА Новости, 10.10.2023

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 900

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 900, среди них 260 детей и 230 женщин, пострадали 4,5 тысячи человек, сообщает министерство РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T22:23

2023-10-10T22:23

2023-10-10T22:23

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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 900, среди них 260 детей и 230 женщин, пострадали 4,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава. "Преступления израильской оккупации против нашего палестинского народа привели на данный момент к гибели 900 человек, среди них 260 детей и 230 женщин. Кроме того, 4500 граждан получили различные ранения", - говорится в заявлении минздрава Газы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrailtyane-1901766222.html

https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901574971.html

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в мире, израиль, палестина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году