https://ria.ru/20231010/podmoskove-1901664000.html

Парк снегоуборочной техники Подмосковья вырос на 42 процента

Парк снегоуборочной техники Подмосковья вырос на 42 процента - РИА Новости, 10.10.2023

Парк снегоуборочной техники Подмосковья вырос на 42 процента

Парк снегоуборочной техники Подмосковья к предстоящей зиме вырос на 42%, всего регионом к сезону закуплены 138 новых комбинированных дорожных машин, сообщили в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:37

2023-10-10T09:37

2023-10-10T11:13

общество

московская область (подмосковье)

алексей гержик

новости подмосковья

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Парк снегоуборочной техники Подмосковья к предстоящей зиме вырос на 42%, всего регионом к сезону закуплены 138 новых комбинированных дорожных машин, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В этом году закуплено 138 комбинированных дорожных машин взамен старых, которые пришли в негодность. Таким образом, парк уборочной техники Мосавтодора вырос на 42%. В зимний период эти машины используются для уборки снега, а в летний переоборудуются в самосвалы", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, основная техника, работающая на дорогах в зимний период - это снегоуборочные машины, самосвалы, погрузчики, грейдеры. Их подготовлено более 3,5 тысячи единиц. Также до конца года регион закупит 60 прицепных пескоразбрасывателей. Это позволит сократить время уборки и обработки тротуаров. "На сегодняшний момент у нас заготовлено 44% пескосоляной смеси, этого нам хватит до конца текущего года. А полный объем пескосоляной смеси будет заготовлен до 1 декабря", - рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220228/tekhnika-1775510982.html

https://ria.ru/20231009/transport-1901539964.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), алексей гержик