Рейтинг@Mail.ru
Парк снегоуборочной техники Подмосковья вырос на 42 процента - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
09:37 10.10.2023 (обновлено: 11:13 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/podmoskove-1901664000.html
Парк снегоуборочной техники Подмосковья вырос на 42 процента
Парк снегоуборочной техники Подмосковья вырос на 42 процента - РИА Новости, 10.10.2023
Парк снегоуборочной техники Подмосковья вырос на 42 процента
Парк снегоуборочной техники Подмосковья к предстоящей зиме вырос на 42%, всего регионом к сезону закуплены 138 новых комбинированных дорожных машин, сообщили в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:37
2023-10-10T11:13
общество
московская область (подмосковье)
алексей гержик
новости подмосковья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851752438_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_3b3f5d575103b0dfdbdd3fa3ee41128d.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Парк снегоуборочной техники Подмосковья к предстоящей зиме вырос на 42%, всего регионом к сезону закуплены 138 новых комбинированных дорожных машин, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В этом году закуплено 138 комбинированных дорожных машин взамен старых, которые пришли в негодность. Таким образом, парк уборочной техники Мосавтодора вырос на 42%. В зимний период эти машины используются для уборки снега, а в летний переоборудуются в самосвалы", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, основная техника, работающая на дорогах в зимний период - это снегоуборочные машины, самосвалы, погрузчики, грейдеры. Их подготовлено более 3,5 тысячи единиц. Также до конца года регион закупит 60 прицепных пескоразбрасывателей. Это позволит сократить время уборки и обработки тротуаров. "На сегодняшний момент у нас заготовлено 44% пескосоляной смеси, этого нам хватит до конца текущего года. А полный объем пескосоляной смеси будет заготовлен до 1 декабря", - рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220228/tekhnika-1775510982.html
https://ria.ru/20231009/transport-1901539964.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851752438_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_22893391ae557e7ee90a22ba1a6bba72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), алексей гержик
Общество, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, Новости Подмосковья
Парк снегоуборочной техники Подмосковья вырос на 42 процента

Парк снегоуборочной техники Подмосковья к предстоящей зиме вырос на 42 процента

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы
Автомобили коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Автомобили коммунальной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Парк снегоуборочной техники Подмосковья к предстоящей зиме вырос на 42%, всего регионом к сезону закуплены 138 новых комбинированных дорожных машин, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В этом году закуплено 138 комбинированных дорожных машин взамен старых, которые пришли в негодность. Таким образом, парк уборочной техники Мосавтодора вырос на 42%. В зимний период эти машины используются для уборки снега, а в летний переоборудуются в самосвалы", - отметили в ведомстве.
Демонстрация готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Куда исчезает снегоуборочная техника после зимы?
28 февраля 2022, 11:17
По данным пресс-службы, основная техника, работающая на дорогах в зимний период - это снегоуборочные машины, самосвалы, погрузчики, грейдеры. Их подготовлено более 3,5 тысячи единиц. Также до конца года регион закупит 60 прицепных пескоразбрасывателей. Это позволит сократить время уборки и обработки тротуаров.
"На сегодняшний момент у нас заготовлено 44% пескосоляной смеси, этого нам хватит до конца текущего года. А полный объем пескосоляной смеси будет заготовлен до 1 декабря", - рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
Пассажиры садятся в автобус - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Общественный транспорт Подмосковья полностью подготовят к зиме до 1 ноября
Вчера, 15:53
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Алексей Гержик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала