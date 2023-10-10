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В Паттайе пляжи размыло проливными дождями

В Паттайе пляжи размыло проливными дождями - РИА Новости, 10.10.2023

В Паттайе пляжи размыло проливными дождями

Проливные дожди, обрушившиеся на восток Таиланда, размыли пляжи на одном из самых популярных курортов в городе Паттайя, сообщает местная газета Bangkok Post. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:39

2023-10-10T17:39

2023-10-10T17:39

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Проливные дожди, обрушившиеся на восток Таиланда, размыли пляжи на одном из самых популярных курортов в городе Паттайя, сообщает местная газета Bangkok Post. Ливень начался в восточной провинции Чонбури в 12.20 дня (8.20 - мск) во вторник и продолжался в течение часа. За это время уровень воды достигал от 50 до 80 сантиметров. В результате наводнения была размыта береговая линия в районе Центрального пляжа Паттайи. Эрозия пляжа в некоторых участках достигла одного метра в глубину и четырех - в ширину. По данным издания, движение по некоторым участкам дорог и железнодорожных путей в провинции было затруднено даже для небольших транспортных средств. Как отмечает Метеорологический департамент Таиланда (TMD), сегодня также ожидается до 60-80% осадков в северном и центральном регионах страны, включая столицу Бангкок. По данным исследования интернет-магазина туров Travelata.ru, имеющегося в распоряжении у РИА Новости, Таиланд стал самым популярным и дорогим местом на предстоящие зимние каникулы у россиян. В эту страну собрались 24% российских клиентов сервиса, а средний чек поездки составил 281 тысячу рублей. В начале октября сообщалось, что теперь россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю. Для продления срока пребывания россиянам достаточно обратиться в иммиграционную службу Таиланда с паспортом и заявлением. Стоимость услуги составляет 1900 таиландских бат - около пяти тысяч рублей.

https://ria.ru/20231005/indiya-1900604069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, паттайя, таиланд, в мире