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В Паттайе пляжи размыло проливными дождями - РИА Новости, 10.10.2023
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Туризм
 
17:39 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/plyazhi-1901833097.html
В Паттайе пляжи размыло проливными дождями
В Паттайе пляжи размыло проливными дождями - РИА Новости, 10.10.2023
В Паттайе пляжи размыло проливными дождями
Проливные дожди, обрушившиеся на восток Таиланда, размыли пляжи на одном из самых популярных курортов в городе Паттайя, сообщает местная газета Bangkok Post. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:39
2023-10-10T17:39
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Проливные дожди, обрушившиеся на восток Таиланда, размыли пляжи на одном из самых популярных курортов в городе Паттайя, сообщает местная газета Bangkok Post. Ливень начался в восточной провинции Чонбури в 12.20 дня (8.20 - мск) во вторник и продолжался в течение часа. За это время уровень воды достигал от 50 до 80 сантиметров. В результате наводнения была размыта береговая линия в районе Центрального пляжа Паттайи. Эрозия пляжа в некоторых участках достигла одного метра в глубину и четырех - в ширину. По данным издания, движение по некоторым участкам дорог и железнодорожных путей в провинции было затруднено даже для небольших транспортных средств. Как отмечает Метеорологический департамент Таиланда (TMD), сегодня также ожидается до 60-80% осадков в северном и центральном регионах страны, включая столицу Бангкок. По данным исследования интернет-магазина туров Travelata.ru, имеющегося в распоряжении у РИА Новости, Таиланд стал самым популярным и дорогим местом на предстоящие зимние каникулы у россиян. В эту страну собрались 24% российских клиентов сервиса, а средний чек поездки составил 281 тысячу рублей. В начале октября сообщалось, что теперь россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю. Для продления срока пребывания россиянам достаточно обратиться в иммиграционную службу Таиланда с паспортом и заявлением. Стоимость услуги составляет 1900 таиландских бат - около пяти тысяч рублей.
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новости - туризм, паттайя, таиланд, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Паттайя, Таиланд, В мире
В Паттайе пляжи размыло проливными дождями

Bangkok Post: Пляжи туристического курорта в Паттайе размыло проливными дождями

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОтели города Паттайя
Отели города Паттайя - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Отели города Паттайя. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Проливные дожди, обрушившиеся на восток Таиланда, размыли пляжи на одном из самых популярных курортов в городе Паттайя, сообщает местная газета Bangkok Post.
Ливень начался в восточной провинции Чонбури в 12.20 дня (8.20 - мск) во вторник и продолжался в течение часа. За это время уровень воды достигал от 50 до 80 сантиметров. В результате наводнения была размыта береговая линия в районе Центрального пляжа Паттайи. Эрозия пляжа в некоторых участках достигла одного метра в глубину и четырех - в ширину.
По данным издания, движение по некоторым участкам дорог и железнодорожных путей в провинции было затруднено даже для небольших транспортных средств.
Как отмечает Метеорологический департамент Таиланда (TMD), сегодня также ожидается до 60-80% осадков в северном и центральном регионах страны, включая столицу Бангкок.
По данным исследования интернет-магазина туров Travelata.ru, имеющегося в распоряжении у РИА Новости, Таиланд стал самым популярным и дорогим местом на предстоящие зимние каникулы у россиян. В эту страну собрались 24% российских клиентов сервиса, а средний чек поездки составил 281 тысячу рублей.
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В начале октября сообщалось, что теперь россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю. Для продления срока пребывания россиянам достаточно обратиться в иммиграционную службу Таиланда с паспортом и заявлением. Стоимость услуги составляет 1900 таиландских бат - около пяти тысяч рублей.
 
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