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Спецслужбы Израиля ведут перестрелку с ХАМАС около Ашкелона

Спецслужбы Израиля ведут перестрелку с ХАМАС около Ашкелона - РИА Новости, 10.10.2023

Спецслужбы Израиля ведут перестрелку с ХАМАС около Ашкелона

Израильские спецслужбы ведут перестрелку с бойцами ХАМАС около города Ашкелон на юго-западе Израиля, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T22:29

2023-10-10T22:29

2023-10-10T22:29

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Израильские спецслужбы ведут перестрелку с бойцами ХАМАС около города Ашкелон на юго-западе Израиля, сообщает газета Haaretz. "Израильские спецслужбы ведут перестрелку с боевиками близ южного города Ашкелон", - говорится в сообщении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 900. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/pogibshie-1901883699.html

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в мире, израиль, палестина, ашкелон, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году