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ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы - РИА Новости, 10.10.2023
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10:01 10.10.2023 (обновлено: 10:17 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/perebroska-1901668058.html
ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы
ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы - РИА Новости, 10.10.2023
ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы
ВВС Израиля за сутки перебросили из-за границы сотни военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для участия в операции против ХАМАС в секторе Газа, сообщила... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:01
2023-10-10T10:17
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
европа
армия обороны израиля (цахал)
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. ВВС Израиля за сутки перебросили из-за границы сотни военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для участия в операции против ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ВВС страны."Ночью транспортные самолеты ВВС доставили обратно в Израиль сотни бойцов ЦАХАЛ, находившихся за границей, для участия в операции "Железные мечи" в рамках усилий ЦАХАЛ по дислокации дополнительных сил для продолжения боевых действий", - говорится в сообщении.
израиль
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, европа, армия обороны израиля (цахал), хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Европа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хамас
ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы

Израиль перебросил сотни военнослужащих из Европы для операции в секторе Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. ВВС Израиля за сутки перебросили из-за границы сотни военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для участия в операции против ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ВВС страны.
"Ночью транспортные самолеты ВВС доставили обратно в Израиль сотни бойцов ЦАХАЛ, находившихся за границей, для участия в операции "Железные мечи" в рамках усилий ЦАХАЛ по дислокации дополнительных сил для продолжения боевых действий", - говорится в сообщении.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕвропаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Хамас
 
 
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