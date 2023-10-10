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ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы
ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы - РИА Новости, 10.10.2023
ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы
ВВС Израиля за сутки перебросили из-за границы сотни военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для участия в операции против ХАМАС в секторе Газа, сообщила... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:01
2023-10-10T10:01
2023-10-10T10:17
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
европа
армия обороны израиля (цахал)
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. ВВС Израиля за сутки перебросили из-за границы сотни военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для участия в операции против ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ВВС страны."Ночью транспортные самолеты ВВС доставили обратно в Израиль сотни бойцов ЦАХАЛ, находившихся за границей, для участия в операции "Железные мечи" в рамках усилий ЦАХАЛ по дислокации дополнительных сил для продолжения боевых действий", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, европа, армия обороны израиля (цахал), хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Европа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хамас
ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы
Израиль перебросил сотни военнослужащих из Европы для операции в секторе Газа