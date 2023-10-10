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ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы

ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы - РИА Новости, 10.10.2023

ВВС Израиля за сутки перебросили сотни военнослужащих из Европы

ВВС Израиля за сутки перебросили из-за границы сотни военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для участия в операции против ХАМАС в секторе Газа, сообщила... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:01

2023-10-10T10:01

2023-10-10T10:17

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

европа

армия обороны израиля (цахал)

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. ВВС Израиля за сутки перебросили из-за границы сотни военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для участия в операции против ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ВВС страны."Ночью транспортные самолеты ВВС доставили обратно в Израиль сотни бойцов ЦАХАЛ, находившихся за границей, для участия в операции "Железные мечи" в рамках усилий ЦАХАЛ по дислокации дополнительных сил для продолжения боевых действий", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, европа, армия обороны израиля (цахал), хамас