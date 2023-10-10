https://ria.ru/20231010/palestina-1901768706.html

Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте

Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 10.10.2023

Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте

В палестино-израильском конфликте, а также в создании напряженности в мире виноваты западные страны, поставляющие оружие на Украину, которое впоследствии... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:19

2023-10-10T14:19

2023-10-10T14:19

в мире

израиль

палестина

вячеслав володин

украина

россия

нато

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В палестино-израильском конфликте, а также в создании напряженности в мире виноваты западные страны, поставляющие оружие на Украину, которое впоследствии перепродается в страны Ближнего Востока, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "США вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока. И сегодня оружие стреляет и в Палестине, и Израиле. Поэтому когда начинают искать виновных, они для всех очевидны: Байден, Макрон, Шольц (президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц). Вот те, кто виновны в палестино-израильском конфликте, вот те, кто виновны в создании напряженности в мире", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

израиль

палестина

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, вячеслав володин, украина, россия, нато, госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ситуация в днр и лнр