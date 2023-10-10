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Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 10.10.2023
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14:19 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/palestina-1901768706.html
Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте
Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 10.10.2023
Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте
В палестино-израильском конфликте, а также в создании напряженности в мире виноваты западные страны, поставляющие оружие на Украину, которое впоследствии... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:19
2023-10-10T14:19
в мире
израиль
палестина
вячеслав володин
украина
россия
нато
госдума рф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В палестино-израильском конфликте, а также в создании напряженности в мире виноваты западные страны, поставляющие оружие на Украину, которое впоследствии перепродается в страны Ближнего Востока, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "США вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока. И сегодня оружие стреляет и в Палестине, и Израиле. Поэтому когда начинают искать виновных, они для всех очевидны: Байден, Макрон, Шольц (президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц). Вот те, кто виновны в палестино-израильском конфликте, вот те, кто виновны в создании напряженности в мире", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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в мире, израиль, палестина, вячеслав володин, украина, россия, нато, госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ситуация в днр и лнр
В мире, Израиль, Палестина, Вячеслав Володин, Украина, Россия, НАТО, Госдума РФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ситуация в ДНР и ЛНР
Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте

Володин: Запад, поставляя оружие Украине, разжег палестино-израильский конфликт

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В палестино-израильском конфликте, а также в создании напряженности в мире виноваты западные страны, поставляющие оружие на Украину, которое впоследствии перепродается в страны Ближнего Востока, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"США вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока. И сегодня оружие стреляет и в Палестине, и Израиле. Поэтому когда начинают искать виновных, они для всех очевидны: Байден, Макрон, Шольц (президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц). Вот те, кто виновны в палестино-израильском конфликте, вот те, кто виновны в создании напряженности в мире", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
"Нашли уязвимое место". Против Израиля применили украинскую тактику
08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
08:00
 
В миреИзраильПалестинаВячеслав ВолодинУкраинаРоссияНАТОГосдума РФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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