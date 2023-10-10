https://ria.ru/20231010/palestina-1901729959.html
Шесть палестинских журналистов погибли с начала эскалации
Шесть палестинских журналистов погибли с начала эскалации - РИА Новости, 10.10.2023
Шесть палестинских журналистов погибли с начала эскалации
Не менее шести палестинских журналистов погибли с начала нынешней эскалации, еще двое пропали без вести, сообщил во вторник МИД Палестины. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:33
2023-10-10T12:33
2023-10-10T13:24
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Не менее шести палестинских журналистов погибли с начала нынешней эскалации, еще двое пропали без вести, сообщил во вторник МИД Палестины."Шесть журналистов погибли в результате агрессии Израиля, еще двое пропали без вести", - сообщил МИД в соцсети X.Во вторник состоялись похороны журналистов Мухаммеда Субха и Саида ат-Тавиля, погибших в результате авиаудара ВВС Израиля во время съемки репортажа, отметило ведомство.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/gaza-1901687534.html
https://ria.ru/20231010/gaza-1901703812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шесть палестинских журналистов погибли с начала эскалации
Шесть палестинских журналистов погибли, двое пропали с начала эскалации
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Не менее шести палестинских журналистов погибли с начала нынешней эскалации, еще двое пропали без вести, сообщил во вторник МИД Палестины.
"Шесть журналистов погибли в результате агрессии Израиля
, еще двое пропали без вести", - сообщил МИД в соцсети X
.
Во вторник состоялись похороны журналистов Мухаммеда Субха и Саида ат-Тавиля, погибших в результате авиаудара ВВС Израиля во время съемки репортажа, отметило ведомство.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В МККК раскритиковали ограничения против Газы
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
В ООН рассказали о последствиях водной блокады сектора Газа
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.