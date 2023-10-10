https://ria.ru/20231010/palestina-1901678313.html

Франция не поддержала решение ЕС о приостановке помощи Палестине

Франция не поддержала решение ЕС о приостановке помощи Палестине - РИА Новости, 10.10.2023

Франция не поддержала решение ЕС о приостановке помощи Палестине

Франция не поддерживает решение Евросоюза о приостановке помощи населению Палестины после атак ХАМАС против Израиля, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:57

2023-10-10T10:57

2023-10-10T10:57

в мире

израиль

франция

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости. Франция не поддерживает решение Евросоюза о приостановке помощи населению Палестины после атак ХАМАС против Израиля, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД страны. "Франция не поддерживает приостановку помощи, которая идёт на пользу непосредственно гражданам Палестины", - сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве. В МИД отметили, что "сообщили об этом Европейской комиссии". Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что союз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем, пересматривая весь комплекс проектов развития на сумму более 691 миллион евро. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231009/pomosch-1901515353.html

https://ria.ru/20231010/eskalatsiya-1901639647.html

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палестина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, франция, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году