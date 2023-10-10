https://ria.ru/20231010/osuzhdenie-1901654108.html
КНДР осудила Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР
КНДР осудила Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР - РИА Новости, 10.10.2023
КНДР осудила Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР
Северная Корея осудила действия Канады, которая продолжает отправлять в район Корейского полуострова своих военных для слежки за соблюдением режима санкций в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T07:50
2023-10-10T07:50
2023-10-10T07:50
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оон
сша
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СЕУЛ, 10 окт – РИА Новости. Северная Корея осудила действия Канады, которая продолжает отправлять в район Корейского полуострова своих военных для слежки за соблюдением режима санкций в отношении КНДР, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Канада с 2018 года под флагом операции "Неон" периодически направляет в регион военные корабли, самолеты и персонал для проведения наблюдения за выполнением санкций СБ ООН против КНДР, в том числе на море. По данным военных Канады, с 1 сентября 2023 года в операции задействован фрегат HMCS Vancouver. По мнению международного обозревателя ЦТАК Ла Чон Мина, Канада придает большое значение обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в глобальном плане. Но из-за "безрассудных происков" США по наращиванию вооруженных сил и их "агрессивных совместных военных учений" на Корейском полуострове в регионе Северо-Восточной Азии сложилась "напряженная острая" ситуация. "Нетрудно понять, что переброска истребителей и кораблей в эту горячую точку является опаснейшим действием, сравни подливанию масла в огонь… Поведение Канады не только нарушает стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и безопасность в мире и на Корейском полуострове, а также является глупым выбором, приводящим к нарушению безопасности их собственной страны", - пишет обозреватель. Ла Чон Мин отметил, что Канада "делает вид", будто вносит вклад в обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове, но до сих пор только "нарушала мир и безопасность, нагнетала конфронтацию". Он называет Канаду "прислужником США", которая в прошлом направила наемные войска для участия в Корейской войне (1950-1953 годов), "развязанной США", и сейчас также играет "главную роль" в осуществлении враждебной политики США в отношении КНДР.
https://ria.ru/20230913/vyzovy-1896107828.html
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канада, корейский полуостров, оон, сша, в мире
Канада, Корейский полуостров, ООН, США, В мире
КНДР осудила Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР
ЦТАК: в КНДР осудили Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР
СЕУЛ, 10 окт – РИА Новости. Северная Корея осудила действия Канады, которая продолжает отправлять в район Корейского полуострова своих военных для слежки за соблюдением режима санкций в отношении КНДР, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Канада с 2018 года под флагом операции "Неон" периодически направляет в регион военные корабли, самолеты и персонал для проведения наблюдения за выполнением санкций СБ ООН
против КНДР, в том числе на море. По данным военных Канады, с 1 сентября 2023 года в операции задействован фрегат HMCS Vancouver.
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По мнению международного обозревателя ЦТАК Ла Чон Мина, Канада придает большое значение обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в глобальном плане. Но из-за "безрассудных происков" США
по наращиванию вооруженных сил и их "агрессивных совместных военных учений" на Корейском полуострове в регионе Северо-Восточной Азии сложилась "напряженная острая" ситуация.
"Нетрудно понять, что переброска истребителей и кораблей в эту горячую точку является опаснейшим действием, сравни подливанию масла в огонь… Поведение Канады не только нарушает стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и безопасность в мире и на Корейском полуострове, а также является глупым выбором, приводящим к нарушению безопасности их собственной страны", - пишет обозреватель.
Ла Чон Мин отметил, что Канада "делает вид", будто вносит вклад в обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове, но до сих пор только "нарушала мир и безопасность, нагнетала конфронтацию". Он называет Канаду "прислужником США", которая в прошлом направила наемные войска для участия в Корейской войне (1950-1953 годов), "развязанной США", и сейчас также играет "главную роль" в осуществлении враждебной политики США в отношении КНДР.
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