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КНДР осудила Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР - РИА Новости, 10.10.2023
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07:50 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/osuzhdenie-1901654108.html
КНДР осудила Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР
КНДР осудила Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР - РИА Новости, 10.10.2023
КНДР осудила Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР
Северная Корея осудила действия Канады, которая продолжает отправлять в район Корейского полуострова своих военных для слежки за соблюдением режима санкций в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T07:50
2023-10-10T07:50
канада
корейский полуостров
оон
сша
в мире
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СЕУЛ, 10 окт – РИА Новости. Северная Корея осудила действия Канады, которая продолжает отправлять в район Корейского полуострова своих военных для слежки за соблюдением режима санкций в отношении КНДР, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Канада с 2018 года под флагом операции "Неон" периодически направляет в регион военные корабли, самолеты и персонал для проведения наблюдения за выполнением санкций СБ ООН против КНДР, в том числе на море. По данным военных Канады, с 1 сентября 2023 года в операции задействован фрегат HMCS Vancouver. По мнению международного обозревателя ЦТАК Ла Чон Мина, Канада придает большое значение обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в глобальном плане. Но из-за "безрассудных происков" США по наращиванию вооруженных сил и их "агрессивных совместных военных учений" на Корейском полуострове в регионе Северо-Восточной Азии сложилась "напряженная острая" ситуация. "Нетрудно понять, что переброска истребителей и кораблей в эту горячую точку является опаснейшим действием, сравни подливанию масла в огонь… Поведение Канады не только нарушает стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и безопасность в мире и на Корейском полуострове, а также является глупым выбором, приводящим к нарушению безопасности их собственной страны", - пишет обозреватель. Ла Чон Мин отметил, что Канада "делает вид", будто вносит вклад в обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове, но до сих пор только "нарушала мир и безопасность, нагнетала конфронтацию". Он называет Канаду "прислужником США", которая в прошлом направила наемные войска для участия в Корейской войне (1950-1953 годов), "развязанной США", и сейчас также играет "главную роль" в осуществлении враждебной политики США в отношении КНДР.
https://ria.ru/20230913/vyzovy-1896107828.html
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канада, корейский полуостров, оон, сша, в мире
Канада, Корейский полуостров, ООН, США, В мире
КНДР осудила Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР

ЦТАК: в КНДР осудили Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 10 окт – РИА Новости. Северная Корея осудила действия Канады, которая продолжает отправлять в район Корейского полуострова своих военных для слежки за соблюдением режима санкций в отношении КНДР, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Канада с 2018 года под флагом операции "Неон" периодически направляет в регион военные корабли, самолеты и персонал для проведения наблюдения за выполнением санкций СБ ООН против КНДР, в том числе на море. По данным военных Канады, с 1 сентября 2023 года в операции задействован фрегат HMCS Vancouver.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Эксперт: Россия, КНДР и КНР могли бы совместно реагировать на вызовы в АТР
13 сентября, 14:29
По мнению международного обозревателя ЦТАК Ла Чон Мина, Канада придает большое значение обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в глобальном плане. Но из-за "безрассудных происков" США по наращиванию вооруженных сил и их "агрессивных совместных военных учений" на Корейском полуострове в регионе Северо-Восточной Азии сложилась "напряженная острая" ситуация.
"Нетрудно понять, что переброска истребителей и кораблей в эту горячую точку является опаснейшим действием, сравни подливанию масла в огонь… Поведение Канады не только нарушает стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и безопасность в мире и на Корейском полуострове, а также является глупым выбором, приводящим к нарушению безопасности их собственной страны", - пишет обозреватель.
Ла Чон Мин отметил, что Канада "делает вид", будто вносит вклад в обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове, но до сих пор только "нарушала мир и безопасность, нагнетала конфронтацию". Он называет Канаду "прислужником США", которая в прошлом направила наемные войска для участия в Корейской войне (1950-1953 годов), "развязанной США", и сейчас также играет "главную роль" в осуществлении враждебной политики США в отношении КНДР.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР
2 октября, 05:53
 
КанадаКорейский полуостровООНСШАВ мире
 
 
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