https://ria.ru/20231010/osnovaniya-1901889759.html

Основания для пребывания в Армении российских военных ясны, заявил Пашинян

Основания для пребывания в Армении российских военных ясны, заявил Пашинян - РИА Новости, 10.10.2023

Основания для пребывания в Армении российских военных ясны, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основания для пребывания в стране российской военной базы и пограничников ясны, эти основания остаются. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T23:41

2023-10-10T23:41

2023-10-10T23:41

в мире

армения

никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основания для пребывания в стране российской военной базы и пограничников ясны, эти основания остаются. "Основания пребывания российской базы и пограничников ясны, эти основания продолжают существовать", - сказал Пашинян общественному телевидению Армении. По его словам, по поводу этих оснований ни Россия, ни Армения никаких вопросов не поднимают.

https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901889523.html

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в мире, армения, никол пашинян, россия