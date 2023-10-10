https://ria.ru/20231010/osnovaniya-1901889759.html
Основания для пребывания в Армении российских военных ясны, заявил Пашинян
Основания для пребывания в Армении российских военных ясны, заявил Пашинян - РИА Новости, 10.10.2023
Основания для пребывания в Армении российских военных ясны, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основания для пребывания в стране российской военной базы и пограничников ясны, эти основания остаются. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:41
2023-10-10T23:41
2023-10-10T23:41
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основания для пребывания в стране российской военной базы и пограничников ясны, эти основания остаются. "Основания пребывания российской базы и пограничников ясны, эти основания продолжают существовать", - сказал Пашинян общественному телевидению Армении. По его словам, по поводу этих оснований ни Россия, ни Армения никаких вопросов не поднимают.
https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901889523.html
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в мире, армения, никол пашинян, россия
В мире, Армения, Никол Пашинян, Россия
Основания для пребывания в Армении российских военных ясны, заявил Пашинян
Пашинян: основания для пребывания в Армении российских военных ясны