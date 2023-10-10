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В Швейцарии требуют классифицировать ХАМАС как террористическую организацию - РИА Новости, 10.10.2023
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19:54 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/organizatsiya-1901865225.html
В Швейцарии требуют классифицировать ХАМАС как террористическую организацию
В Швейцарии требуют классифицировать ХАМАС как террористическую организацию - РИА Новости, 10.10.2023
В Швейцарии требуют классифицировать ХАМАС как террористическую организацию
Комиссия по политике безопасности Швейцарского Национального совета (CPS-N) единогласно проголосовала за предложение, поручающее правительству запретить ХАМАС... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:54
2023-10-10T19:54
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
оон
швейцария
палестина
сергей лавров
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ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссия по политике безопасности Швейцарского Национального совета (CPS-N) единогласно проголосовала за предложение, поручающее правительству запретить ХАМАС как террористическую организацию, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны. "CPS-N единогласно решила внести в комиссию предложение, поручающее Федеральному совету (правительству - ред.) запретить ХАМАС как террористическую организацию. Также единогласно она решила подать заявку в комиссию, поручив Федеральному совету изложить в отчете возможности, которыми располагает Швейцария для запрета ХАМАС как террористической организации", - сказано в документе. Пресс-служба парламента уточняет, что в этом отчете также должно быть указано, как Швейцария может поступить в Совете Безопасности ООН, чтобы ХАМАС был квалифицирован как запрещенная группировка. Накануне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что правовая ситуация не позволяет Швейцарии классифицировать ХАМАС как террористическую организацию. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/izrailtyane-1901837636.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, швейцария, палестина, сергей лавров
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Швейцария, Палестина, Сергей Лавров
В Швейцарии требуют классифицировать ХАМАС как террористическую организацию

Швейцарский парламент требует запретить ХАМАС как террористическую организацию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссия по политике безопасности Швейцарского Национального совета (CPS-N) единогласно проголосовала за предложение, поручающее правительству запретить ХАМАС как террористическую организацию, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны.
«
"CPS-N единогласно решила внести в комиссию предложение, поручающее Федеральному совету (правительству - ред.) запретить ХАМАС как террористическую организацию. Также единогласно она решила подать заявку в комиссию, поручив Федеральному совету изложить в отчете возможности, которыми располагает Швейцария для запрета ХАМАС как террористической организации", - сказано в документе.
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Пресс-служба парламента уточняет, что в этом отчете также должно быть указано, как Швейцария может поступить в Совете Безопасности ООН, чтобы ХАМАС был квалифицирован как запрещенная группировка.
Накануне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что правовая ситуация не позволяет Швейцарии классифицировать ХАМАС как террористическую организацию.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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