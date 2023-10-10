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"Лично заверил". Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском
"Лично заверил". Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 10.10.2023
"Лично заверил". Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском
Глава Рафаэль Гросси заявил The Guardian, что Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:36
2023-10-10T16:36
2023-10-10T20:02
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Рафаэль Гросси заявил The Guardian, что Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС."Зеленский лично заверил меня, что они (ВСУ. — Прим. ред.) не будут напрямую бомбить или обстреливать ее (ЗАЭС. — Прим. ред.)", — утверждает он.Зеленский также сказал, добавил Гросси, что "все остальные варианты находятся на рассмотрении".Ранее издание "Эспрессо" со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова сообщило, что Киев пытался трижды захватить Запорожскую АЭС, но усилия оказались тщетными, так как российская армия отразила все атаки.Минобороны России сообщало об уничтожении десанта ВСУ, пытавшегося захватить ЗАЭС, 19 октября 2022 года. Тогда украинские военные задействовали до двух рот личного состава и 37 плавсредств. Российские бойцы ликвидировали 90 человек и 14 лодок. При этом военные рассеяли остатки десанта по Каховскому водохранилищу с помощью артиллерии.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20231010/sapery-1901798614.html
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в мире, россия, киев, владимир зеленский, рафаэль гросси, кирилл буданов, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Рафаэль Гросси, Кирилл Буданов, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
"Лично заверил". Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском
Гросси: Зеленский обещал не обстреливать Запорожскую АЭС