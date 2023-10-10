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Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн - РИА Новости, 10.10.2023
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Новости Подмосковья
 
13:52 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/nekdvizhimost-1901758137.html
Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн
Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн - РИА Новости, 10.10.2023
Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн
Более 200 объектов недвижимости за один рубль доступно бизнесменам Московской области онлайн, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:52
2023-10-10T13:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 200 объектов недвижимости за один рубль доступно бизнесменам Московской области онлайн, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. В 2023 году в Подмосковье запустили новый сервис для бизнеса — "Недвижимость за один рубль". На инвестиционной карте Московской области возможно ознакомиться с объектами, которые доступны в рамках программы и подать заявку на их получение. В настоящее время на инвесткарте отображена информация о 218 объектах. В пресс-службе уточнили, что 44 объекта в рамках программы "Недвижимость за один рубль" доступны бизнесменам в Богородском городском округе. Еще 17 объектов недвижимости за рубль представлены в Пушкинском округе. По данной программе срок льготной аренды помещения составляет до десяти лет, а здания - до 15 лет. Стоимость аренды варьируется от степени износа объекта. В случае износа объекта менее 80% стоимость равняется ставке налога на имущество, а при износе объекта более чем на 80% — рубль за один квадратный метр в год. На подмосковной инвестиционной карте можно осуществить подбор помещения или здания в рамках сервиса "Недвижимость за один рубль". Для этого нужно воспользоваться фильтром по типу объекта, а потом выбрать нужный муниципалитет.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 200 объектов недвижимости за один рубль доступно бизнесменам Московской области онлайн, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В 2023 году в Подмосковье запустили новый сервис для бизнеса — "Недвижимость за один рубль". На инвестиционной карте Московской области возможно ознакомиться с объектами, которые доступны в рамках программы и подать заявку на их получение. В настоящее время на инвесткарте отображена информация о 218 объектах.
В пресс-службе уточнили, что 44 объекта в рамках программы "Недвижимость за один рубль" доступны бизнесменам в Богородском городском округе. Еще 17 объектов недвижимости за рубль представлены в Пушкинском округе. По данной программе срок льготной аренды помещения составляет до десяти лет, а здания - до 15 лет.
Стоимость аренды варьируется от степени износа объекта. В случае износа объекта менее 80% стоимость равняется ставке налога на имущество, а при износе объекта более чем на 80% — рубль за один квадратный метр в год.
На подмосковной инвестиционной карте можно осуществить подбор помещения или здания в рамках сервиса "Недвижимость за один рубль". Для этого нужно воспользоваться фильтром по типу объекта, а потом выбрать нужный муниципалитет.
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