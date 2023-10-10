https://ria.ru/20231010/nekdvizhimost-1901758137.html

Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн

Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн - РИА Новости, 10.10.2023

Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн

Более 200 объектов недвижимости за один рубль доступно бизнесменам Московской области онлайн, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:52

2023-10-10T13:52

2023-10-10T13:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 200 объектов недвижимости за один рубль доступно бизнесменам Московской области онлайн, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. В 2023 году в Подмосковье запустили новый сервис для бизнеса — "Недвижимость за один рубль". На инвестиционной карте Московской области возможно ознакомиться с объектами, которые доступны в рамках программы и подать заявку на их получение. В настоящее время на инвесткарте отображена информация о 218 объектах. В пресс-службе уточнили, что 44 объекта в рамках программы "Недвижимость за один рубль" доступны бизнесменам в Богородском городском округе. Еще 17 объектов недвижимости за рубль представлены в Пушкинском округе. По данной программе срок льготной аренды помещения составляет до десяти лет, а здания - до 15 лет. Стоимость аренды варьируется от степени износа объекта. В случае износа объекта менее 80% стоимость равняется ставке налога на имущество, а при износе объекта более чем на 80% — рубль за один квадратный метр в год. На подмосковной инвестиционной карте можно осуществить подбор помещения или здания в рамках сервиса "Недвижимость за один рубль". Для этого нужно воспользоваться фильтром по типу объекта, а потом выбрать нужный муниципалитет.

https://ria.ru/20230918/dogovory-1897038186.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)