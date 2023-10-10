https://ria.ru/20231010/nekdvizhimost-1901758137.html
Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн
Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн - РИА Новости, 10.10.2023
Свыше 200 недвижимых объектов за рубль доступно бизнесу Подмосковья онлайн
Более 200 объектов недвижимости за один рубль доступно бизнесменам Московской области онлайн, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:52
2023-10-10T13:52
2023-10-10T13:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832580549_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_27dc131ba7601e98e32ba2cc64c0d265.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 200 объектов недвижимости за один рубль доступно бизнесменам Московской области онлайн, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. В 2023 году в Подмосковье запустили новый сервис для бизнеса — "Недвижимость за один рубль". На инвестиционной карте Московской области возможно ознакомиться с объектами, которые доступны в рамках программы и подать заявку на их получение. В настоящее время на инвесткарте отображена информация о 218 объектах. В пресс-службе уточнили, что 44 объекта в рамках программы "Недвижимость за один рубль" доступны бизнесменам в Богородском городском округе. Еще 17 объектов недвижимости за рубль представлены в Пушкинском округе. По данной программе срок льготной аренды помещения составляет до десяти лет, а здания - до 15 лет. Стоимость аренды варьируется от степени износа объекта. В случае износа объекта менее 80% стоимость равняется ставке налога на имущество, а при износе объекта более чем на 80% — рубль за один квадратный метр в год. На подмосковной инвестиционной карте можно осуществить подбор помещения или здания в рамках сервиса "Недвижимость за один рубль". Для этого нужно воспользоваться фильтром по типу объекта, а потом выбрать нужный муниципалитет.
https://ria.ru/20230918/dogovory-1897038186.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832580549_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_469bcb12dee73da0e4844397956a326b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 200 объектов недвижимости за один рубль доступно бизнесменам Московской области онлайн, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В 2023 году в Подмосковье запустили новый сервис для бизнеса — "Недвижимость за один рубль". На инвестиционной карте Московской области возможно ознакомиться с объектами, которые доступны в рамках программы и подать заявку на их получение. В настоящее время на инвесткарте отображена информация о 218 объектах.
В пресс-службе уточнили, что 44 объекта в рамках программы "Недвижимость за один рубль" доступны бизнесменам в Богородском городском округе. Еще 17 объектов недвижимости за рубль представлены в Пушкинском округе
. По данной программе срок льготной аренды помещения составляет до десяти лет, а здания - до 15 лет.
Стоимость аренды варьируется от степени износа объекта. В случае износа объекта менее 80% стоимость равняется ставке налога на имущество, а при износе объекта более чем на 80% — рубль за один квадратный метр в год.
На подмосковной инвестиционной карте можно осуществить подбор помещения или здания в рамках сервиса "Недвижимость за один рубль". Для этого нужно воспользоваться фильтром по типу объекта, а потом выбрать нужный муниципалитет.
Свыше 60 договоров на "Недвижимость за 1 рубль" заключили в Подмосковье