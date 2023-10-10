https://ria.ru/20231010/natsproekt-1901703307.html

Нацпроект о кооперации и экспорте обсудят на форуме "Сделано в России"

Нацпроект о кооперации и экспорте обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2023

Нацпроект о кооперации и экспорте обсудят на форуме "Сделано в России"

Действие национального проекта "Международная кооперация и экспорт" закончится в 2024 году, но уже сейчас совместно с бизнес-сообществом прорабатывается... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:45

2023-10-10T11:45

2023-10-10T11:45

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

форум "сделано в россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800029393_0:88:2970:1759_1920x0_80_0_0_0da5ec9f30ae5a331ed3ec12a7fecc4e.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Действие национального проекта "Международная кооперация и экспорт" закончится в 2024 году, но уже сейчас совместно с бизнес-сообществом прорабатывается обновленный проект, на площадке международного экспортного форума "Сделано в России" деловое сообщество поделится своим мнением о том, как должен выглядеть нацпроект-2030, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."В рамках сессии "Новый облик нацпроекта "Международная кооперация и экспорт": взгляд бизнеса", которая пройдет 20 октября, участники обсудят, насколько актуальны цели национального проекта "Международная кооперация и экспорт", насколько нацпроект синхронизирован с экспортными стратегиями бизнеса в условиях внешней неопределенности", - говорится в сообщении.Кроме того, на сессии также поговорят о том, какие меры поддержки нуждаются в доработке и какие новые меры требуются бизнесу.Среди спикеров - заместитель председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, старший вице-президент ГАП "Ресурс" Дмитрий Антонов, исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова, председатель правления холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко.Также на сессии выступят Александр Кобенко, член совета директоров "Акрон Холдинг", Наталья Клепикова, член правления, руководитель управления по взаимодействию с государственными органами группы "Черкизово", Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России, и Михаил Сутягинский, председатель совета директоров группы компаний "Титан"."Национальный проект может быть эффективен только тогда, когда будет отражать интересы и запросы бизнеса - его главной целевой аудитории. В ходе сессии мы с предпринимателями подведем итоги реализации нацпроекта, обсудим, как меры государственной поддержки помогают бизнесу выходить на внешние рынки и как донастроить систему развития экспорта", - рассказал модератор дискуссии, президент "Деловой России", председатель совета директоров "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.Форум "Сделано в России" пройдет 19-20 октября в МВО "Манеж" (Москва, Манежная площадь, д. 1).Чтобы посетить мероприятия форума, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте forum.exportcenter.ru. Участие бесплатное.

https://ria.ru/20231005/eksport-1900706548.html

https://ria.ru/20231004/vebinar-1900491882.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии"