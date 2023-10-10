https://ria.ru/20231010/ministr-1901802918.html

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации министра экономики движения ХАМАС в ходе авиаударов по сектору Газа. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:03

2023-10-10T16:03

2023-10-10T16:28

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации министра экономики движения ХАМАС в ходе авиаударов по сектору Газа."Сегодня ночью ВВС уничтожили министра экономики террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. Имя погибшего не раскрывается.По данным военных, в рамках своих обязанностей он управлял средствами движения и координировал финансирование боевой деятельности в секторе Газа и за его пределами.

https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html

израиль

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)