Рейтинг@Mail.ru
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 10.10.2023 (обновлено: 16:28 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/ministr-1901802918.html
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации министра экономики движения ХАМАС в ходе авиаударов по сектору Газа. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:03
2023-10-10T16:28
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля (цахал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901118543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e090403a14ffce204513c2e0abbe6faf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации министра экономики движения ХАМАС в ходе авиаударов по сектору Газа."Сегодня ночью ВВС уничтожили министра экономики террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. Имя погибшего не раскрывается.По данным военных, в рамках своих обязанностей он управлял средствами движения и координировал финансирование боевой деятельности в секторе Газа и за его пределами.
https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901118543_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61b93a5e6c7e4a518607903f72a6f854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала министра экономики движения ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации министра экономики движения ХАМАС в ходе авиаударов по сектору Газа.
"Сегодня ночью ВВС уничтожили министра экономики террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. Имя погибшего не раскрывается.
По данным военных, в рамках своих обязанностей он управлял средствами движения и координировал финансирование боевой деятельности в секторе Газа и за его пределами.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Энергетика Судного дня
08:00
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамасАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала