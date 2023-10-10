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Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации министра экономики движения ХАМАС в ходе авиаударов по сектору Газа. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:03
2023-10-10T16:03
2023-10-10T16:28
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации министра экономики движения ХАМАС в ходе авиаударов по сектору Газа."Сегодня ночью ВВС уничтожили министра экономики террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. Имя погибшего не раскрывается.По данным военных, в рамках своих обязанностей он управлял средствами движения и координировал финансирование боевой деятельности в секторе Газа и за его пределами.
https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html
израиль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики ХАМАС
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала министра экономики движения ХАМАС