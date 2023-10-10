В Махачкале еще двоих полицейских арестовали после гибели задержанного
Еще двух полицейских арестовали по делу о гибели после пыток жителя Махачкалы
Сотрудник полиции. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Суд арестовал двоих оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району Махачкалы в рамках уголовного дела о гибели задержанного после пыток, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
В ночь на 21 января нынешнего года в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский райотдел полиции. Полицейские считали, что он помог скрыться с места гражданину, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у гражданина ухудшилось самочувствие, его доставили в медучреждение, где медики констатировали смерть. В дальнейшем же было установлено, что Далгатов погиб, скорее всего, из-за полученных травм.
"Советский районный суд Махачкалы избрал двум оперуполномоченным отдела полиции по Советскому району Махачкалы, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением пыток, повлекших по неосторожности смерть человека"), меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября 2023 года. Они проходят по уголовному делу о гибели Курбана Далгатова", – сказала Мамаева.
Ранее были задержаны и заключены под стражу четверо сотрудников отдела полиции по Советскому району Махачкалы, которых следствие считает причастными к гибели Далгатова.