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В Махачкале еще двоих полицейских арестовали после гибели задержанного - РИА Новости, 10.10.2023
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14:25 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/makhachkala-1901772053.html
В Махачкале еще двоих полицейских арестовали после гибели задержанного
В Махачкале еще двоих полицейских арестовали после гибели задержанного - РИА Новости, 10.10.2023
В Махачкале еще двоих полицейских арестовали после гибели задержанного
Суд арестовал двоих оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району Махачкалы в рамках уголовного дела о гибели задержанного после пыток, сообщила РИА... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:25
2023-10-10T14:25
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Суд арестовал двоих оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району Махачкалы в рамках уголовного дела о гибели задержанного после пыток, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. В ночь на 21 января нынешнего года в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский райотдел полиции. Полицейские считали, что он помог скрыться с места гражданину, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у гражданина ухудшилось самочувствие, его доставили в медучреждение, где медики констатировали смерть. В дальнейшем же было установлено, что Далгатов погиб, скорее всего, из-за полученных травм. "Советский районный суд Махачкалы избрал двум оперуполномоченным отдела полиции по Советскому району Махачкалы, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением пыток, повлекших по неосторожности смерть человека"), меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября 2023 года. Они проходят по уголовному делу о гибели Курбана Далгатова", – сказала Мамаева. Ранее были задержаны и заключены под стражу четверо сотрудников отдела полиции по Советскому району Махачкалы, которых следствие считает причастными к гибели Далгатова.
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
В Махачкале еще двоих полицейских арестовали после гибели задержанного

Еще двух полицейских арестовали по делу о гибели после пыток жителя Махачкалы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Суд арестовал двоих оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району Махачкалы в рамках уголовного дела о гибели задержанного после пыток, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
В ночь на 21 января нынешнего года в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский райотдел полиции. Полицейские считали, что он помог скрыться с места гражданину, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у гражданина ухудшилось самочувствие, его доставили в медучреждение, где медики констатировали смерть. В дальнейшем же было установлено, что Далгатов погиб, скорее всего, из-за полученных травм.
"Советский районный суд Махачкалы избрал двум оперуполномоченным отдела полиции по Советскому району Махачкалы, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением пыток, повлекших по неосторожности смерть человека"), меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября 2023 года. Они проходят по уголовному делу о гибели Курбана Далгатова", – сказала Мамаева.
Ранее были задержаны и заключены под стражу четверо сотрудников отдела полиции по Советскому району Махачкалы, которых следствие считает причастными к гибели Далгатова.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками
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